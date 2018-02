Perotti | la Roma ha ripreso il cammino

Roma - Perotti : 'Under? E' umile - ce lo godiamo' : Diego Perotti , esterno della Roma , autore del 2-0 contro l' Udinese , parla a Sky Sport : 'Piano piano stiamo ritrovano quella strada che avevamo perso. Non dobbiamo commettere l'errore di pensare di aver fatto qualcosa di importante, quando in verità abbiamo solo fatto il nostro ...

Under e Perotti : la Roma vince in esterna con gli esterni : Roma – Under e Perotti: la Roma sbanca Udine e conquista la terza vittoria consecutiva Una magia del turco, quarto centro nelle ultime 3 gare... L'articolo Under e Perotti: la Roma vince in esterna con gli esterni su Roma Daily News.

DIRETTA/ Udinese Roma - risultato finale 0-2 - info streaming video e tv : decidono Under e Perotti : DIRETTA Udinese Roma info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Il primo anticipo, 25giornata di Serie A.

Serie A - Udinese-Roma 0-2 : decidono Ünder e Perotti : Alla Dacia Arena i giallorossi battono gli uomini di Oddo e sorpassano momentaneamente l'Inter in classifica

Udinese-Roma 0-2 : Under e Perotti stendono i friulani : Una grossa assenza nell'economia del gioco del tecnico. Il numero 15 garantiva profondità e movimenti in grado di liberare spazi per gli inserimenti dei centrocampisti. Toccherà con ogni probabilità ...

Udinese-Roma 0-2 : Under e Perotti regalano i tre punti : Nell'anticipo della 25esima giornata del campionato la Roma batte l'Udinese in trasferta grazie ai gol di Under e di Perotti (2-0). A breve il servizio completo LEGGI LA CRONACA

Roma-Benevento 0-0 La Diretta Di Francesco punta su Perotti dietro Dzeko : Il posticipo domenicale tra Roma e Benevento chiude il programma della 24esima giornata di Serie A; i capitolini vogliono tornare a dare continuità ai propri risultati dopo la vittoria esterna...

Roma-Benevento - UFFICIALE : Perotti trequartista dietro Dzeko. Confermato Under LIVE : : Brignoli, Del Pinto, Coda, Tosca, Gyamfi, Memushaj, Diabate, Parigini, Billong, Iemmello, Sagna, Lombardi All.: Roberto De Zerbi CRONACA PRE-PARTITA Ore 19.56 - I portieri della Roma scendono in ...

Calciomercato Roma : Perotti destinato al Boca Juniors - : L'argentino classe 1988, infatti, ha ammesso il proprio desiderio di trasferirsi al Boca Juniors: " Dopo la Coppa del Mondo, tornerai al Boca? Voglio giocare di nuovo al Boca. Per ora sto bene a Roma ...

Roma - Di Francesco professore davanti ai giornalisti. Perotti out per Milano - Defrel recupera : Eusebio Di Francesco per un pomeriggio veste i panni del professore. Il tecnico della Roma è stato invitato come ospite al convegno 'Il calcio è di chi lo racconta' organizzato USSI e Figc al centro ...

INFORTUNIO Perotti/ Problema al bicipite femorale : salta Inter-Roma? Chi al suo posto? Dubbio Schick-Gerson : INFORTUNIO PEROTTI, As Roma News: l'esterno d'attacco rischia di saltare la gara con l'Inter di domenica per un Problema al bicipite femorale della coscia destra. Da valutare le condizioni.(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 21:48:00 GMT)

Roma - si ferma Perotti : Inter a rischio : Roma - Diego Perotti tiene in ansia Eusebio Di Francesco e i tifosi della Roma . L'attaccante argentino ha accusato un affaticamento muscolare al bicipite femorale della coscia destra ed è a rischio ...