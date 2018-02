Perché nonostante i sondaggi Gentiloni è convinto che dopo il 4 marzo un governo ci sarà : I sondaggisti sono concordi: dopo le elezioni del 4 marzo non ci sarà una maggioranza in grado di governare. Le ultime rilevazioni prima dello stop imposto dalla legge sulla par condicio parlano chiaro: a poco più di due settimane dal voto il futuro Parlamento rischia di non avere alcuna maggioranza politica. Ma il premier Paolo Gentiloni rassicura: l'Italia avrà un governo stabile e non populista. Reduce dal ...

Perché Woody Allen (non) sarà il prossimo Weinstein. Nonostante il mea culpa delle attrici «pentite» : L’ultima – in ordine di tempo – è Mira Sorvino. L’attrice ha dichiarato che «rimpiange di aver lavorato con Woody Allen». Sorvino, che proprio grazie al regista newyorchese 82enne, ha vinto il suo unico Oscar (nel 1996 come miglior attrice non protagonista per La dea dell’amore). Mia, 50 anni, ha scritto una lettera aperta indirizzata a Dylan Farrow, figlia di Mia Farrow, a lungo compagna di Allen, in cui chiede scusa ...