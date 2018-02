Pensionato arrestato per l’omicidio della badante trovata morta due anni fa nel Piacentino 

ilgiornale

(Di sabato 17 febbraio 2018) Svolta nel caso di Lavdije Kruja, lauccisa a Piacenza duefa chiamata da tutti la "dea". A sparare il colpo di pistola alla nuca fatale è stato Franco Vignati, ex assessore comunale di 64. L'uomo, oggi, è statonelle scorse ore e si trova ora nel carcere di Lodi. L'accusa è di omicidio premeditato.Vignati, dopo aver sparato alla donna, aveva gettato il suo corpo nelle acque del Lambro. Il cadavere di Kruja - madre di due figli di 13 e 17- fu poi ritrovato il 7 giugno del 2016 nel Po. L'uomo era già stato ascoltato diverse volte dagli investigatori durante le indagini, scattate dopo l'allarme dato dalla famigliadonna.Il motivo dell'efferato gesto non è ncora chiaro ma, secondo quanto ricostruiro, Vignati avrebbe avuto una breve relazione con la donna in passato. Quel 30 maggio del 2016, Kruja ...