Pazientini quaresimali | storia e ricetta per prepararli in casa

meteoweb.eu

(Di sabato 17 febbraio 2018) Dato che è difficile mantenere un fioretto in Quaresima, a Roma, a metà Quaresima, si “spezzava” il digiuno dalle leccornie con i, biscottini che, se destinati ai bambini, prendevano la forma di lettere dell’alfabeto maiuscole.Peroccorrono: 400 grammi di zucchero, 420 grammi di farina biamca, 6 albumi ed un pizzico di vanillina. Il procedimento è semplice. Prima di tutto, occorre preparare il caramello mescolando, a fiamma molto bassa, 100 grammi di zucchero in pochissima acqua fino a che diventa di colore bruno scuro, per poi unirvi 1 dl di acqua calda, continuando a mescolare sino a sciogliere completamente il composto di zucchero, sempre a fuoco molto dolce. Versate su una spianatoia la farina, impastando con 300 grammi di zucchero, gli albumi, un pizzico di vanillina ed il caramello, sino ad ottenere un impasto perfettamente omogeo. Trasferitelo in ...