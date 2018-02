calcioweb.eu

: Panchina #Palermo, arriva la decisione sul tecnico #Tedino: la situazione - CalcioWeb : Panchina #Palermo, arriva la decisione sul tecnico #Tedino: la situazione - Dalla_SerieA : Perugia-Palermo, le formazioni ufficiali: Cerri c'è, Nestorovski in panchina - -

(Di sabato 17 febbraio 2018)– Crisi. Altra sconfitta per i rosanero, la terza consecutiva nel campionato di Serie B e vetta della classifica che si allontana sempre di più. Brutta prestazione per la squadra disul campo del Perugia, decide una rete di Di Carmine in pieno recupero. Dopo quelle contro Empoli e Foggia ilsi ferma nuovamente nella 26^ giornata del campionato cadetto, l’Empoli scappa e domani il Frosinone nella gara casalinga contro l’Ascoli può fare lo stesso. La dirigenza ha preso unasul, nelle ultime ore èta la conferma. Ma èto comunque un provvedimento: squadra in ritiro. L'articololasul: lasembra essere il primo su CalcioWeb.