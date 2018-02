Pallanuoto - Europa Cup 2018 : Italia-Montenegro. Programma - orari e tv. Come seguirla in Diretta Live : Con la prima sfida di ieri, comodamente vinta dal Settebello per 16-4 contro la Germania, è partita la rincorsa dell’Italia verso la qualificazione alla Final Eight dell’Europa Cup di Pallanuoto maschile. Nel raggruppamento di Palermo, assieme agli azzurri, oltre ai tedeschi, anche Montenegro e Russia. Le prime due passeranno alla fase finale: oggi la seconda sfida contro il Montenegro, vittorioso di misura, per 9-8, con la Russia. ...

Pallanuoto - Europa Cup 2018 : Italia-Germania 16-4. Poker di Fondelli - tripletta per Cannella : Settebello sul velluto : Match poco probante, ma l’Italia è devastante nel primo incontro dell’Europa Cup di Pallanuoto maschile: gli azzurri sommergono la Germania per 16-4, siglando quattro reti per parziale, e raggiungono in vetta alla classifica il Montenegro, che ha superato all’ultimo respiro la Russia. Domani sfida proprio con i montenegrini: in palio il primato provvisorio ed una seria ipoteca sul passaggio alla FInal Eight. Non c’è mai ...

LIVE Europa Cup Pallanuoto - Italia-Germania in DIRETTA : 16-4. Primo impegno vincente per il Settebello - Bodegas ed Echenique sugli scudi : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale integrale della prima sfida di Europa Cup di Pallanuoto: oggi, a Palermo, il Settebello, nella prima delle tre sfide che animeranno il weekend siciliano, incontra la Germania. Sarà fondamentale partire con il piede giusto per compiere il Primo passo verso la qualificazione. Dal girone degli azzurri, del quale fanno parte anche Russia e Montenegro (che oggi si scontreranno alle 18.00), passeranno ...

Pallanuoto - Europa Cup 2018 : il Settebello sfida la Germania a Palermo all’esordio : Esordio sulla carta tranquillo per il Settebello nella nuova manifestazione continentale per la Pallanuoto: l’Europa Cup. Gli azzurri sfidano in quel di Palermo, nel secondo match del Girone C (giocheranno prima infatti Montenegro e Russia), alle 19.30 la Germania. Pronostico ovviamente tutto dalla parte della squadra di Sandro Campagna, che è la grande favorita per la vittoria del raggruppamento. I confronti diretti con i teutonici ...

Pallanuoto - Europa Cup 2018 : Italia-Germania. Orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : Dopo la prima fase femminile dell‘Europa Cup di Pallanuoto, con il Setterosa qualificato alla Final Six, a partire da domani tocca al Settebello cercare la qualificazione alla Final Eight maschile nel raggruppamento di Palermo. Assieme agli azzurri, nel girone ci saranno Germania, Montenegro e Russia. Le prime due passeranno alla fase finale. Oggi l’esordio, alle 19.30, contro la formazione tedesca. La diretta streaming sarà visibile ...

Pallanuoto : domani scatta l’Europa Cup a Palermo. Il Settebello vuol far bene in casa : Tutto pronto a Palermo per l’inizio dell’Europa Cup maschile, nuova manifestazione continentale per quanto riguarda la Pallanuoto, che tante nazionali hanno preferito rispetto alla World League. Tra queste c’è ovviamente l’Italia che ha deciso di ospitare uno dei gironi preliminari: si tratta del gruppo B, dove gli azzurri affronteranno Montenegro, Russia e Germania. La formula prevede tre raggruppamenti (due da cinque e ...

Pallanuoto - Europa Cup 2018 : i convocati dell’Italia ai Raggi X. Novità Willy Molina : Tutto pronto per la nuova competizione continentale per quanto riguarda la Pallanuoto: il Settebello ospiterà a Palermo il raggruppamento di Europa Cup, obiettivo per la squadra guidata da Sandro Campagna è sicuramente quello di Raggiungere la fase finale. Andiamo a scoprire nel dettaglio gli azzurri convocati per la manifestazione europea: ci sono alcune Novità. Portieri Si è preso il posto da titolare, ha dovuto rinunciare (non per colpa sua) ...

Pallanuoto - Europa Cup 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo e le partite del Settebello : Anche per l’Italia della Pallanuoto maschile si avvicina l’esordio in Europa Cup: a Palermo, dal 16 al 18 febbraio, andranno in scena le gare valide per il Gruppo C, che comprende, oltre al Settebello, anche Montenegro, Russia e Germania. Le prime due si qualificheranno alla Final Eight. Gli azzurri affronteranno nell’ordine, prima la Germania, poi il Montenegro ed infine la Russia, e giocheranno sempre il secondo match di ogni ...

Pallanuoto - Europa Cup 2018 : i convocati del Settebello - Italia in scena a Palermo : Tutto pronto per l’inizio della nuova competizione continentale per quanto riguarda la Pallanuoto: scatta il 16 febbraio l’Europa Cup al maschile, con la nazionale Italiana che sarà impegnata in casa, in quel di Palermo. Accedono alla Final Eight (che si disputerà a marzo) le prime due squadre del raggruppamento: il Settebello sfiderà Montenegro, Russia e Germania. Sandro Campagna ha diramato oggi la lista dei convocati per la ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2018 : il tabellone dai quarti alla finale. Date - programma - orari e tv. Il Setterosa trova l'Olanda : Le partite saranno trasmesse in diretta streaming sul sito della LEN e in DIRETTA LIVE scritta su OASport. VENERDI' 23 MARZO quarti DI FINALE: orario da definire Italia vs Paesi Bassi orario da ...