Palermo | un 17enne gambiano violenta un' operatrice sociale

(Di sabato 17 febbraio 2018) L’hata nel seminterrato di una struttura che ospita minori stranieri non accompagnati. Undi 17 anni hato un’di comunità in una struttura della periferia di, che al suo interno ospita diversi ragazzi.Il minore l’avrebbe trascinata in una vicina stanza con una scusa, dando luogo ad un violento approccio sessuale. La vittima è riuscita a scappare chiamando aiuto. Di turno l’area sera c’erano due operatrici che si occupano della gestione della casa famiglia. Immediata la segnalazione al 113 da parte della responsabile della comunità alloggio.A distanza di pochi minuti, sono intervenuti i poliziotti della sezione «Reati sessuali ed in danno di minori» della Squadra mobile diche hanno ascoltato le testimonianze e hanno tratto in arresto il ragazzo.Lo straniero adesso ...