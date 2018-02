Palermo | tenta di stuprare l' operatrice del centro accoglienza | arrestato un 17enne

Migranti : Palermo - nascosti in un semirimorchio tentano entrare in Italia - tre fermati al porto : Palermo, 12 feb.(AdnKronos) - Erano nascosti in un semirimorchio arrivato a Palermo, da Tunisi, a bordo della nave 'Cruise Bonaria'. Sono tre i tunisini fermati proprio quando stavano per portare a termine il loro tentativo di ingresso illegale in Italia. Gli agenti della Polmare li hanno trovati du

Palermo : tentano rapina tabacchi con furgone onoranze funebri - sei arresti : Palermo, 8 feb. (AdnKronos) - L'obiettivo era un furgone porta tabacchi che avrebbe scaricato la sua merce a Termini Imerese (Palermo). Sei membri di una banda, di età compresa fra i 23 e i 51 anni, sono stati arrestati dai carabinieri per tentata rapina. I sei, partiti da Palermo, a bordo di quattr

Acqua : emergenza a Palermo - Cisl e Femca 'Negli anni gestione disattenta' (2) : (AdnKronos) - Questi impianti, prosegue Musso, "andrebbero utilizzati nel periodo invernale, quando i fiumi hanno una portata d’Acqua di rilievo mentre le dighe nei periodi di secca. L’Amap ha deciso di non impiegare questi punti di prelievo, nonostante i costosissimi impianti, preferendo il sistema

Acqua : emergenza a Palermo - Cisl e Femca 'Negli anni gestione disattenta' : Palermo, 7 feb. (AdnKronos) - "Da anni - afferma il segretario generale della Femca Cisl Palermo Trapani Giovanni Musso - mettiamo in evidenza la cattiva gestione della risorsa idrica e invochiamo una riorganizzazione aziendale tesa a far funzionare meglio l’Amap e quindi a garantire un servizio eff

Tentata violenza all'uscita da scuola - studentessa : 'S'è calato i jeans e ha cercato di stringermi' - a Palermo è caccia all'uomo : Psicodramma collettivo a Palermo: una studentessa di 17 anni del Magistrale 'Regina Margherita' - rinomato istituto scolastico nel cuore del capoluogo siciliano - ha dato l'allarme, dopo aver subìto ...

Calciomercato Palermo - si tenta il colpo Di Carmine : tutto dipende da Han : Calciomercato Palermo – Il Palermo sta disputando un campionato di vertice in Serie B. L’obiettivo è raggiungere la promozione diretta per tornare in Serie A dopo una sola stagione di ‘purgatorio’. I rosanero si preparano alla prossima sfida contro l’Empoli intanto la dirigenza vuole provare a mettere a segno un ultimo importante colpo. Secondo ‘Sky Sport’, il ds Lupo ha avviato i contatti con il Perugia ...

Tenta di partire in aereo per Palermo : migrante bloccato a Lampedusa : Grazie al documento di riconoscimento contraffatto era riuscito ad acquistare un biglietto per il capoluogo

Palermo : tentato furto in banca a Bonagia - due arresti : Palermo, 12 dic. (AdnKronos) - Sventato, la scorsa notte, un tentativo di furto in un'istituto di credito nel quartiere Bonagia, a Palermo. La polizia ha arrestato in flagranza di reato Marco Marsala, 38 anni, e Giuseppe Graviano, 42 anni. Gli agenti li hanno sorpresi in via del Cigno intenti il pri

Palermo : tentata concussione - rinviato a giudizio Presidente Consiglio comunale : Palermo, 12 dic. (AdnKronos) - Con l'accusa di tentata concussione, il gip di Palermo Nicola Aiello ha rinviato a giudizio il Presidente del Consiglio comunale di Palermo, Salvatore Orlando. Ad accusare Orlando due funzionari comunali. Secondo i due, Orlando avrebbe fatto pressioni sulla nomina di u

Bullismo : Palermo - ragazzino tenta di darsi fuoco 'Stanco di essere vittima' : Palermo, 12 dic. (AdnKronos) - Un ragazzino di 12 anni, stanco di subire atti di Bullismo, ha tentato di darsi fuoco in classe, ma gli insegnanti e i compagni sono riusciti a bloccarlo. E' accaduto all'Istituto comprensivo 'Rosario Porpora' di Cefalù (Palermo), dove il bambino frequenta la seconda m