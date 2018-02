Palermo | Tedino | ' Usciremo dalla crisi | le altre non avranno questo rendimento per sempre'

Palermo - Tedino : 'Complimenti all'Empoli - venerdì speriamo vinca il calcio' : Bruno Tedino , tecnico del Palermo , parla a Sky Sport dopo il successo sul Brescia: 'Dopo aver sentito Andreazzoli mi rendo conto perché giochino così bene. Dobbiamo fargli i complimenti per come giocano, noi proveremo a fare del nostro meglio. ...

Palermo - a tutto Zamparini : dal rapporto con Tedino alla possibile svolta societaria : Maurizio Zamparini, patron del Palermo, ha tracciato un bilancio della prima parte di stagione della squadra di Tedino. Ecco le sue dichiarazioni al sito ufficiale del club rosanero: “Abbiamo raccolto quello che abbiamo seminato con Tedino e il nostro staff. Abbiamo avuto conferma che l’organico era ottimo, nonostante le critiche di inizio campionato, siamo in testa ed e’ un buon auspicio per andare in serie A. Da quando sono a Palermo non ho ...