Palermo in crisi | ko contro il ' sogno' Di Carmine | tutti in ritiro! E Tedino

Palermo - Tedino : 'Usciremo dalla crisi - le altre non avranno questo rendimento per sempre' : Bruno Tedino , tecnico del Palermo , parla a Sky Sport dopo la sconfitta in casa del P e rugia: 'In un momento del genere non possiamo distrarci. Abbiamo offerto una prestazione ricca di temperamento ed energia. Il Perugia è una squadra difficile da ...