Pagelle Genoa-Inter 2-0 | che partita di Pandev

Pagelle Chievo-Genoa 0-1 : Laxalt sempre più ‘bomber’ : Pagelle Chievo-Genoa – Altro successo pesantissimo per il Genoa, che dopo l’Olimpico espugna pure il ‘Bentegodi’ battendo il Chievo Verona. Decisivo ancora una volta Diego Laxalt, che sta vivendo un momento davvero magico. L’uruguaiano infatti ha timbrato la rete del successo contro la Lazio una settimana fa e si è ripetuto oggi contro i gialloblù. Il ‘Grifone’ sale così a 27 punti in classifica, 10 in ...

Le Pagelle di Lazio-Genoa : Ecco i voti della Lazio 6 STRAKOSHA Ordinaria amministrazione, sui gol non ha colpe. 5,5 CACERES Offre a Parolo la palla del pareggio, poi il Var cancella lo svarione che stava costando l'1-2. 6 DE ...

Lazio-Genoa - le Pagelle : Leiva condizionato - Luis Alberto spento : STRAKOSHA 5 Subisce la rete di Pandev senza poter fare nulla. Pure su quella di Laxalt nel finale può fare poco. CACERES 5,5 Fa l'assist a Parolo per la rete del pareggio con un bel cross dalla destra,...

Pagelle Lazio-Genoa 1-2 : il migliore è Laxalt : 1/28 Alfredo Falcone - LaPresse ...

Le Pagelle di mercato al Genoa : ecco i voti dei giornalisti e dei quotidiani Video : Al #Genoa arrivano El Yamiq e Pedro Pereira per la difesa, Daniel Bessa per il centrocampo e Iuri Medeiros e Giuseppe Rossi per l'attacco. Il Grifone, ancora una volta, non chiude per il tanto atteso mediano ma cede in maniera eccellente Pietro Pellegri al Monaco, Centurion al Racing, Palladino allo Spezia e Rodriguez al Vitoria Setubal. mercato tra luci e ombre, ancora una volta sfuma il mediano Doveva fare di più la societa' di Enrico ...

Pagelle Genoa-Udinese 0-1 - Samir ingenuo : Pagelle Genoa-Udinese – Si è giocata la 22^ giornata del campionato di Serie A, in una gara importante si sono affrontare Genoa ed Udinese. ingenuo Samir che ha lasciato in 10 la squadra di Oddo, anche in inferiorità numerica i bianconeri hanno conquistato un risultato positivo e prezioso. Successo esterno contro la squadra di Ballardini, decide la rete di Behrami. Finisce 0-1. Pagelle Genoa-Udinese 0-1 Genoa: Perin 6, Izzo 6.5, Spolli ...

Juventus-Genoa - le Pagelle dei bianconeri : Basta un gol e la Juventus centra l'obiettivo tre punti con il Genoa. Un risultato che consente alla Vecchia Signora di restare in scia del Napoli, a un punto dalla vetta della classifica di Serie A. ...

La Juve batte il Genoa e rimane incollata al Napoli- Classifica Pagelle : Douglas Costa super : Allegri il Genoa e prosegue la rincorsa a Sarri avanti di 1 punto. Ci pensa Douglas Costa nel primo tempo a segnare il gol della vittoria