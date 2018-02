Padova-Ravenna Streaming video e diretta tv | probabili formazioni | quote | orario

Volley - SuperLega 2018 – Si torna in campo : Perugia rischia con Verona - Civitanova a Ravenna - Modena facile - Trento-Padova da urlo : Non ci sono soste per la SuperLega che questa sera tornerà in campo per la 15^ giornata, la seconda del girone di ritorno e la prima del 2018. Il massimo campionato italiano di Volley maschile è pronto per regalare emozioni, si preannuncia una serata davvero palpitante con sette partite in contemporanea e tanti incroci molto interessanti che potrebbero stravolgere la classifica. La capolista Perugia ospiterà Verona, quarta della classe che non ...