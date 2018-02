Orario d'inizio e come vedere la gara in tv e Diretta Streaming : La gara sarà trasmessa in Diretta tv su Rai Sport e su Eurosport e in Streaming su Rai Play ed Eurosport Player , quest'ultimo visibile anche ai clienti di Tim Vision . Il programma di domenica 18 ...

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il programma di domenica 18 febbraio e gli azzurri al via nella mass start. Orario d’inizio e come vedere la gara in tv e Diretta Streaming : Ultima gara individuale nel Biathlon alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. domenica 18 febbraio è il giorno della mass start maschile di 15 km. Una gara di altissimo livello, “ristretta” ai migliori 30 atleti tra Coppa del Mondo e Olimpiade. Sarà l’occasione per vedere finalmente il testa a testa tra Martin Fourcade e Johannes Boe: il francese e il norvegese hanno vinto una gara a testa fin qui, ma domani si troveranno ...

Sci di fondo - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : staffetta maschile 4×10 km (domenica 18 febbraio). Orario d’inizio e come vederla in tv e Diretta Streaming. Il programma completo (titolo) : Domenica da cuori forti ai Giochi Olimpici di PyeongChang 2018 con la staffetta maschile 4x10km di sci di fondo. come consuetudine questa prova è sempre tra le più attese ed emozionanti del panorama olimpico e, ne siamo certi, non si smentirà nemmeno in occasione di domani. La gara scatterà alle ore 7.15 italiane, le 15.15 coreane, e vedrà grande battaglia tra le varie nazioni, con diverse squadre pronte a puntare al podio. come sempre la grande ...

All Star Game NBA 2018 : quando si gioca? Orario d’inizio e come vederlo in tv. Il programma completo : Nel weekend del 17-19 febbraio si disputa l’All Star Game NBA 2018, uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati, lo show dei più grandi campioni della Lega Statunitense che ci regalano un fine settimana all’insegna dello spettacolo e del divertimento. Gare di schiacciate e di tiri da tre, super sfide tra i migliori giocatori al Mondo, spettacoli musicali e folkloristici in pieno stile americano: tutto questo è l’All ...

Federer-Seppi - semifinale Atp Rotterdam 2018 : Orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : Quest’oggi si svolgerà la semifinale tra Roger Federer ed Andreas Seppi nell’ATP 2018 di Rotterdam, in Olanda. Lo svizzero si è sbarazzato nei quarti di finale dell’olandese Robin Haase, tornando n.1 del mondo sei anni dopo l’ultima volta. Anche l’italiano sta vivendo una seconda giovinezza, come testimonia un ottimo avvio di stagione, con tanto di ottavi di finale raggiunti agli Australian Open. Nei Paesi Bassi ...

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il programma di sabato 17 febbraio e le azzurre al via nella mass start. Orario d’inizio e come vedere la gara in tv e Diretta Streaming : Tornano in pista le donne a PyeongChang 2018 e lo fanno con la 12,5 chilometri con partenza di massa, una delle gare più affascinanti ed avvincenti del programma, con le atlete pronte a lottare gomito a gomito per puntare alla medaglia d’oro. Questa prova si disputerà nella giornata di domani, sabato 17 febbraio, e il via sarà dato alle ore 12.15 italiane (le 20.15 coreane). Una nuova occasione per le nostre portacolori di centrare un ...

Pallanuoto - Europa Cup 2018 : Italia-Germania. Orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : Dopo la prima fase femminile dell‘Europa Cup di Pallanuoto, con il Setterosa qualificato alla Final Six, a partire da domani tocca al Settebello cercare la qualificazione alla Final Eight maschile nel raggruppamento di Palermo. Assieme agli azzurri, nel girone ci saranno Germania, Montenegro e Russia. Le prime due passeranno alla fase finale. Oggi l’esordio, alle 19.30, contro la formazione tedesca. La diretta streaming sarà visibile ...

Snowboardcross - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il programma di venerdì 16 febbraio e le azzurre al via. Orario d’inizio e come vedere la gara in tv e Diretta Streaming : Dopo la delusione azzurra nella gara maschile, domani tocca alle donne correre per il titolo di Snowboardcross alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: l’Italia schiererà nuovamente un poker di atlete e, questa volta, inutile nascondersi, punta, almeno con una di esse, a centrare oro e titolo. Stiamo parlando, ovviamente, di Michela Moioli, leader incontrastata di Coppa del Mondo, reduce da sette podi consecutivi, tra i quali si ...