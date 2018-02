Ora un programma da mostrare solo a lei

Atletica - Campionati italiani 2018 oggi - sabato 17 febbraio - : programma - Orari e tv. Come seguirli in Diretta Live : L'evento sarà trasmesso in Diretta streaming su Atletica.tv. e in Diretta Live scritta su OASport. Non è prevista Diretta tv , differita su RaiSport nei prossimi giorni, . sabato 17 febbraio: 11.30 ...

Volley femminile - Coppa Italia 2018 : oggi (sabato 17 febbraio) le semifinali! Programma - Orari e tv : oggi sabato 17 febbraio si disputano le semifinali della Coppa Italia 2018 di Volley femminile. Al PalaDozza di Bologna conosceremo quali saranno le squadre che domani si fronteggeranno per alzare al cielo l’ambito trofeo. Si preannunciano due partite molto intense e avvincenti anche se ci sono due grandi favorite: Conegliano e Novara sono decisamente più accreditate di Busto Arsizio e Monza. Le Pantere, in testa al campionato, si faranno ...

Basket - Semifinali Coppa Italia 2018 : gli Orari e come vederle in tv. Il programma completo e la Diretta Streaming : È tempo di Semifinali alla Final Eight di Coppa Italia. Cremona, Torino, Cantù e Brescia sono le quattro squadre rimaste a contendersi il titolo. Dopo le sorprese dei quarti di finale, una sola testa di serie è sopravvissuta la Leonessa. Nessuna delle quattro squadre, però, ha mai vinto la Coppa, per cui domenica si tratterà in ogni caso di una prima volta. Oggi si deciderà chi si contenderà il titolo: la Vanoli sfiderà la Fiat, la Red October ...

Atletica - Campionati italiani 2018 oggi (sabato 17 febbraio) : programma - Orari e tv. Come seguirli in Diretta Live : oggi sabato 17 febbraio si disputa la seconda giornata dei Campionati italiani Indoor di Atletica leggera. Ad Ancona si assegnano 11 titoli. Riflettori soprattutto sul salto in alto con Alessia Trost, il salto in lungo con Filippo Randazzo e Andrew Howe e i 3000m di marcia con Antonella Palmisano. Da osservare anche i 60m ostacoli con Paolo Dal Molin e Hassane Fofane. Di seguito il programma dettagliato e gli orari di tutte le gare di sabato 17 ...

atletica - Campionati italiani 2018 oggi (sabato 17 febbraio) : programma - Orari e tv. Come seguirli in Diretta Live : oggi sabato 17 febbraio si disputa la seconda giornata dei Campionati italiani Indoor di atletica leggera. Ad Ancona si assegnano 11 titoli. Riflettori soprattutto sul salto in alto con Alessia Trost, il salto in lungo con Filippo Randazzo e Andrew Howe e i 3000m di marcia con Antonella Palmisano. Da osservare anche i 60m ostacoli con Paolo Dal Molin e Hassane Fofane. Di seguito il programma dettagliato e gli orari di tutte le gare di sabato 17 ...

Federer-Seppi - semifinale Atp Rotterdam 2018 : Orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : Quest’oggi si svolgerà la semifinale tra Roger Federer ed Andreas Seppi nell’ATP 2018 di Rotterdam, in Olanda. Lo svizzero si è sbarazzato nei quarti di finale dell’olandese Robin Haase, tornando n.1 del mondo sei anni dopo l’ultima volta. Anche l’italiano sta vivendo una seconda giovinezza, come testimonia un ottimo avvio di stagione, con tanto di ottavi di finale raggiunti agli Australian Open. Nei Paesi Bassi ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il vento soffia in pista! Cambiato l’Orario di partenza del SuperG femminile. Il nuovo programma : Il maltempo è tornato a fare capolino alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Il vento, che aveva già rovinato il programma di sci alpino costringendo a rinviare la discesa maschile e il gigante femminile, è tornato a soffiare forte sulla pista di Jeongseon e il programma odierno del SuperG femminile è stato modificato. La partenza è stata posticipata di un’ora e dunque la gara inizierà alle ore 04.00 italiane sperando che il vento ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutti gli italiani in gara oggi (sabato 17 febbraio). Programma - Orari e tv. Come vedere gli azzurri in Diretta Streaming : CLICCA QUI PER LA Diretta LIVE DELLE Olimpiadi Invernali DI PyeongChang 2018 (17 FEBBRAIO) Saranno 22 gli italiani in gara nella giornata di sabato 17 febbraio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La nostra Nazionale si gioca alcune carte molto pregiate con la speranza di poter festeggiare delle medaglie. Riflettori puntati sul SuperG dove Sofia Goggia e Federica Brignone vanno a caccia di gloria. Torna sul ghiaccio la portabandiera ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutte le gare di oggi (sabato 17 febbraio) e gli italiani in gara. Programma - Orari e tv. Come vederle in Diretta Streaming : CLICCA QUI PER LA Diretta LIVE DELLE Olimpiadi Invernali DI PyeongChang 2018 (17 febbraio) Sabato 17 febbraio davvero molto ricco alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Si assegnano ben 9 titoli: si incomincia con il botto con il pattinaggio artistico maschile, poi spazio al SuperG femminile con Sofia Goggia e Federica Brignone all’arrembaggio, imperdibile la mass start femminile con Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, Arianna Fontana ...

Basket - Coppa Italia 2018 : il tabellone delle semifinali. Programma - Orari e tv. Il palinsesto completo : La Final Eight di Coppa Italia entra nel vivo con le semifinali. Non sono mancate le sorprese nelle prime due giornate, quelle riservate ai quarti di finale. La prima sfida sarà tra Cremona e Torino, che hanno eliminato rispettivamente Avellino e Venezia. Dall’altro lato del tabellone, invece, Cantù, dopo aver dominato il derby contro Milano, se la vedrà con Brescia, che ha eliminato la Virtus Bologna. Sabato 17 febbraio sarà quindi una ...

Olimpiadi Invernali 2018 programma 17 febbraio : Orari italiani e gare : Olimpiadi Invernali 2018 programma 17 febbraio. Decima giornata per i XXIII Giochi Olimpici Invernali in Corea del Sud a PyeongChang. SCOPRI TUTTO SULLE #Olimpiadi Di seguito ecco gare e orari della giornata odierna. Ricordiamo che le ore sotto indicate fanno riferimento all’Italia. Quindi per esempio il Pattinaggio di Figura andrà in onda a partire dalle ore 02:00 italiane. La Corea del Sud ha infatti un fuso orario di +8 ore rispetto ...

Curling - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il calendario completo di sabato 17 febbraio. Programma - Orari e tv : Le partite saranno trasmesse in diretta tv su Eurosport, in diretta streaming su Eurosport Player, in DIRETTA LIVE scritta su OASport. Gli orari sono italiani , in Corea del Sud sono avanti otto ore ...

Curling - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : quando gioca l'Italia? Programma - Orari e tv di sabato 17 febbraio. Come vedere gli azzurri ... : La partita sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport, in diretta streaming su Eurosport Player e in DIRETTA LIVE scritta su OASport. sabato 17 FEBBRAIO: 06.05 Italia vs Giappone CLICCA QUI PER IL ...

Curling - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il calendario completo di sabato 17 febbraio. Programma - Orari e tv : Il torneo maschile di Curling prosegue spedito alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 e giunge al giro di boa nella giornata di sabato 17 febbraio. Sono in Programma ben quattro partite: scontro diretto al vertice tra Canada e Svezia, l’Italia si gioca davvero moltissimo contro il Giappone, incroci importanti anche tra Svizzera e Norvegia e Corea del Sud e Gran Bretagna. Di seguito il calendario completo, il Programma dettagliato, ...