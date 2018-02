Ora il compagno Casini punta ai voti della Bologna bottegaia

“Ora sta con lui”. Beccata Alessandra Mastronardi. Ma non era fidanzatissima? Da I Cesaroni aI Golden Globes - da un compagno attore a un altro - dice sicuro il gossip. Chi è la nuova fiamma (famosa) dell’attrice : Avevamo lasciato Alessandra Mastronardi alla 75esima edizione dei Golden Globe. Sissignori, c’era anche lei sul red carpet lo scorso 7 gennaio. In un abito Chanel, l’’attrice 31enne è apparsa raggiante (e bellissima) mentre salutava fan e fotografi prima di entrare al Beverly Hills Hotel. Un debutto che ha reso orgogliosa tutta Italia e che è dovuto al suo ruolo nella seconda stagione di ‘Master of None’, la ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 - Arianna Fontana oro da portabandiera come DebOrah Compagnoni! : Arianna Fontana ha fatto la storia alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. L’azzurra ha vinto il suo primo oro olimpico della carriera, alla quarta Olimpiade: si tratta del suo sesto alloro, raggiungendo in testa la cinese Wang Meng, altra atleta storica dello short track con ben quattro ori. Un primato che Arianna potrebbe superare, dal momento che si gioca chance importanti anche nelle sue prossime tre gare, 1000m, 1500m e ...

VITTORIO GARRONE/ Compagno di Antonella Clerici - con lui vuole rallentare gli impegni lavOrativi : VITTORIO GARRONE è un noto imprenditore petrolifero e attuale Compagno di Antonella Clerici. Per lui la popolare conduttrice sarebbe disposta a rallentare gli impegni lavorativi.(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 19:05:00 GMT)

CARLO DI FRANCESCO/ Compagno di Fiorella Mannoia - la cantante : "Lui c’è ancOra. Siamo aperti - non chiusi" : CARLO Di FRANCESCO è il Compagno di Fiorella Mannoia, una delle super ospiti italiane della serata finale del Festival di Sanremo, in onda su Rai 1, condotta da Claudio Baglioni.(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 18:36:00 GMT)

Sci alpino - Olimpiadi Invernali : tutti gli ori dell’Italia. Alberto Tomba - DebOrah Compagnoni e Gustavo Thoeni trascinatori con tre titoli a testa : Lo sci alpino è la disciplina in cui l’Italia ha conquistato più medaglie, e più ori, alle Olimpiadi Invernali. Nella storia, l’Italia ha conquistato ben 32 medaglie, di cui 15 d’oro, in particolare fra la fine degli anni 70 e quella degli anni ’90. L’Italia, nel medagliere all time, è quinta dietro a Austria, Svizzera, Francia e USA e davanti alla Germania di una medaglia d’oro. Al maschile, il pioniere fu ...

Dolores O Riordan - il dolore del compagno 'Ora sono perso' - People - Spettacoli : 'La mia amica, la mia partner e l'amore della mia vita è andata via'. Così il musicista Olé Koretsky, componente dei D.A.R.K. insieme alla stessa leader dei Cranberries, ricorda dolores O'Riordan, ...

KATIA FOLLESA È MALATA/ La cardiopatia affrontata con cOraggio e un compagno sempre accanto - video : KATIA FOLLESA è malattia: la conduttrice di Junior Bake Off 3 parla della sua convivenza con la cardiopatia, scoperta 12 anni fa, "terapia senza fine"(Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 10:48:00 GMT)

Storia delle Olimpiadi Invernali : DebOra Compagnoni - una campionessa di determinazione - più forte degli infortuni : L’urlo chiaro, lancinante, capace di entrare nelle orecchie di chi ascoltava e fare davvero male durante lo slalom gigante di Albertville 1992: è un momento che ha segnato la carriera di Deborah Compagnoni. Non solo perché, in quella edizione in cui aveva già vinto il supergigante sulla francese Carole Merle e sulla tedesca Katja Seizinger era in piena condizione psicofisica per piazzare una doppietta o tripletta e sfondare il muro della Storia ...

SOFIYA MELNYK/ 43enne scomparsa : si cerca ancOra a Maser. Il compagno si è suicidato (Pomeriggio 5) : SOFIYA MELNYK, il caso a Pomeriggio 5: la 43enne scomparsa aveva tradito il compagno Daniel Pascal Albanese? La mamma: “Forse è scappata”. Le ultime notizie sul giallo di Cornuda(Pubblicato il Tue, 05 Dec 2017 17:15:00 GMT)