Oltre due quintali di droga sul litorale | arrestati un brindisino e due albanesi

Olimpiadi Invernali 2018 - Il norovirus colpisce anche due atleti svizzeri - sale ad Oltre 200 il numero di persone contagiate : Due atleti svizzeri, probabilmente di freestyle, sono stati contagiati dal norovirus ed immediatamente isolati nel loro alloggio Mancavano solo gli atleti all'appello delle persone contagiate dal ...

Bitcoin è tornato sopra i 10mila dollari - per la prima volta da Oltre due settimane : Bitcoin ha superato i 10mila dollari di valore nella notte tra giovedì e venerdì, per la prima volta dallo scorso primo febbraio: dopo aver superato i 10.200 dollari di valore, nelle prime ore di venerdì è tornato a scendere leggermente, The post Bitcoin è tornato sopra i 10mila dollari, per la prima volta da oltre due settimane appeared first on Il Post.

Alpinista muore travolto da una slavina : tragedia nel cuneese a Oltre duemila metri di quota : Un Alpinista è morto oggi pomeriggio nel cuneese, travolto da una slavina. L'incidente è accaduto Entracque, in valle Gesso. Le operazioni di soccorso e recupero della salma, a...

Milano : Oltre duemila ragazzi allo sportello Informagiovani nel 2017 : Milano, 14 feb. (AdnKronos) - Sono oltre duemila i ragazzi che nel 2017 hanno frequentato lo sportello Informagiovani di via Dogana a Milano. Solo nel mese di gennaio 2018 sono stati 185 quelli che si sono rivolti agli operatori presenti per ricevere informazioni e assistenza su tematiche come lavor

“Eliminateli!”. Sanremo - guai senza precedenti per Baglioni e i due big in gara. “Dovete cacciarli - è inaudito!” - questa la reazione di tanti spettatori : una polemica che - Oltretutto - non tende a placarsi. Cosa sta succedendo dietro al palco : Quante volte è capitato che a Sanremo, sin dalla prima sera in molti abbiano gridato allo scandalo? Tante, molteplici volte, è successo e anche questa volta ci risiamo. Durante la prima serata della 68° edizione del Festival di Sanremo 2018, infatti, tanti appassionati della kermesse hanno provato la medesima sensazione al contempo, durante l’ascolto di “Non mi avete fatto niente” della coppia Ermal Meta e Fabrizio Moro. Partita dunque la ...

Forte scossa di terremoto in Taiwan - almeno 4 morti e Oltre duecento feriti : Prosegue il tentativo di soccorrere le persone intrappolate nel Marshal Hotel , dove ha ceduto il piano terra. Un membro del personale è stato salvato, ma altri due sono intrappolati dentro, insieme ...

Forte scossa di terremoto in Taiwan - almeno due morti e Oltre duecento feriti : L'hotel a Hua-Lein è in equilibrio assolutamente precario, pendente su un lato . Inoltre, secondo le autorità locali, altre persone sarebbero rimaste intrappolate nel crollo di un secondo albergo. Due ...

Ci sono due morti e Oltre 70 feriti per un incidente ferroviario in South Carolina : Nella notte tra sabato e domenica un treno passeggeri si è scontrato con un treno merci vicino a Pine Ridge, nello stato americano del South Carolina: ci sono almeno due morti e oltre 70 feriti, hanno detto i servizi di The post Ci sono due morti e oltre 70 feriti per un incidente ferroviario in South Carolina appeared first on Il Post.

Ci sono due morti e Oltre 50 feriti per un incidente ferroviario in South Carolina : Nella notte tra sabato e domenica un treno passeggeri si è scontrato con un treno merci vicino a Pine Ridge, nello stato americano della Carolina del Sud: ci sono almeno due morti e oltre 50 feriti, hanno detto i servizi The post Ci sono due morti e oltre 50 feriti per un incidente ferroviario in South Carolina appeared first on Il Post.

Serie A 22.esima giornata non va Oltre il pareggio il Crotone. Risultato determinato da due calci piazzati. Al 90.esimo annullato il vol a Ricci. : Crotone 1 Cagliari 1 Marcatori: Trotta ( r ) 28°, Cigarini 51° Crotone (4-3-3): Cordaz, Sampirisi (Faraoni), Capuano, Ceccherini, Martella,

Quando Bradley Cooper stagista scriveva di «due migliori amici che Oltrepassano il limite» : C’è stato un tempo di cui Bradley Cooper non era ancora Bradley Cooper. Alla carriera di attore, preferiva quella da giornalista. Tanto da aver iniziato uno stage nella redazione del quotidiano della sua città, il Philadelphia Daily News. E da quell’epoca emerge adesso un cimelio incredibile: un articolo scritto dal futuro attore, quattro volte candidato agli Oscar, all’età di 18 anni. Si tratta di un saggio in prima persona, ...

Il retroscena La rivolta degli attivisti 5 Stelle : Oltre duemila i ricorsi contro le Parlamentarie boomerang : Il blog di Grillo, fin dal 2008 fenomeno nel mondo digitale nonché motore trainante del Movimento, ormai parla d'altro. L'editoriale titola così: "Progetta il tuo futuro ma con la matita e la penna ...

Terremoti : edifici Oltre due volte più resistenti con l’innovativo intonaco “armato” made in Italy : Una struttura tipica dell’edilizia dei centri storici dell’Appenino, rinforzata con soluzioni innovative made in Italy di facile applicazione e low cost, ha resistito a Terremoti di intensità più che raddoppiata rispetto al sisma più violento che ha colpito il centro Italia nel 2016. È quanto emerge dai risultati dei test alle tavole vibranti del Centro Ricerche ENEA Casaccia, eseguiti su una struttura a U composta da tre pareti in malta e tufo, ...