Olimpiadi PyeongChang 2018 | le speranze di medaglia dell’Italia Il borsino e le

Short track - Olimpiadi PyeongChang 2018 – Arianna Fontana : “Non ne avevo più - le gambe non giravano. Mi riprendo per la staffetta” : Arianna Fontana non è riuscita a salire nuovamente sul podio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Dopo l’oro conquistato sui 500m, la nostra portabandiera si è dovuta accontentare del settimo posto sui 1500m di Short track. Al termine della gara l’azzurra ha analizzato la sua prestazione ai microfoni della Rai: “Non ne avevo proprio più. Ho sprecato troppo all’inizio nei sorpassi, ci sono stati dei contatti e ho ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : decima giornata - domenica 18 febbraio

LIVE Salto con gli sci - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Stoch nella leggenda!!! Wellinger stavolta si inchina al re - bronzo Johansson. : OASport vi propone la DIRETTA LIVE della prova dal trampolino grande di Salto con gli sci : cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, Salto dopo Salto per non perdersi davvero nulla. Si inizia ...

Hockey ghiaccio - Olimpiadi PyeongChang 2018 : l’OAR batte gli Stati Uniti e vola ai quarti. La Repubblica Ceca sorprende il Canada! : Giornata di verdetti nell’Hockey su ghiaccio maschile a PyeongChang 2018. Oggi, infatti, si è concluso il gruppo B mentre si è disputata la seconda giornata del gruppo A. Gli occhi erano tutti per il gruppo B e per lo scontro tra OAR e USA che ha stabilito il primato del raggruppamento. Partita attesa ma risoltasi con uno shutout a favore dei russi, che hanno così completato la rimonta al primo posto, e quindi alla qualificazione diretta ...

domenica 18 febbraio l'Italia tornerà sul ghiaccio per disputare la sesta partita del torneo di Curling maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Gli azzurri affronteranno la Gran Bretagna in un match fondamentale per le nostri sorti in questa rassegna a cinque cerchi: la nostra Nazionale è praticamente obbligata a sconfiggere i maestri anglosassoni per rimanere in corsa e continuare a sognare, una sconfitta ci complicherebbe ...

domenica 18 febbraio sarà una giornata davvero ricca per i tornei di Curling alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: due giornate per gli uomini, un solo turno per le donne. Si potrebbero già definire quali sono le squadre che possono continuare ad ambire a un posto in semifinale e l'Italia maschile vuole essere nei giochi: il match contro la Gran Bretagna rappresenta un vero e proprio crocevia per le nostre ambizioni.

Domani si svolgerà il Gigante maschile di sci alpino alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La prima manche si svolgerà alle 2.15, la seconda alle 5.45. LA startlist E I pettorali DI PARTENZA DEL Gigante MASCHILE 1 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA 2 501324 OLSSON Matts 1988 SWE 3 194495 FAIVRE Mathieu 1992 FRA 4 54063 FELLER Manuel 1992 AUT 5 53831 HIRSCHER Marcel 1989 AUT 6 ...

Salto con gli sci - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Kamil Stoch ancora medaglia d’oro sul trampolino grande! : Fuori dal podio nella gara su Normal Hill, oggi il polacco Kamil Stoch si è rifatto con gli interessi nella gara su Large Hill alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Oro in entrambe le prove quattro anni fa a Sochi, il polacco si conferma come uno dei saltatori più forti e vincenti di tutti i tempi con il terzo titolo olimpico individuale in due edizioni. Stoch, al comando dopo la prima serie di Salto, è riuscito a difendere la prima ...

Una performance a tema Game of Thrones per un pattinatore alle Olimpiadi di PyeongChang 2018 (video) : I fan delle serie tv si possono scovare anche nei luoghi più impensabili: lo prova la più recenteperformance di Paul Fentz, un pattinatore artistico tedesco che alle Olimpiadi Invernali di PyeongCheng 2018 si è esibito con in sottofondo la sigla di Game of Thrones come musica. Fentz aveva già fatto parlare di sé, soprattutto su Twitter, quando nei giorni scorsi aveva pattinato con una versione jazz di Wonderwall degli Oasis. Stavolta è ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 - tutti gli italiani in gara domani (domenica 18 febbraio). A che ora saranno in gara? Come seguirli in tv e Diretta Streaming. Il calendario completo : L’Italia non ha grandi chance di medaglia nella giornata di domani, domenica 18 febbraio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sono poche le nostre possibilità di salire sul podio: servono infatti due autentiche imprese alla staffetta di sci di fondo e ai ragazzi del gigante. Lukas Hofer e Dominik Windisch sono delle mine vaganti nella mass start di biathlon. Di seguito il calendario, il programma dettagliato, tutti gli italiani in ...

Olimpiadi PyeongChang 2018 - le pagelle di sabato 17 febbraio : Schnarf e Vittozzi promosse - ma che rimpianti. Fontana spenta : Olimpiadi INVERNALI PyeongChang 2018, LE pagelle DI sabato 17 febbraio Johanna Schnarf, 8: ha disputato una delle migliori gare della sua vita. Precisa, pulita, lasciando sempre correre gli sci. Quinta a cinque centesimi dal bronzo e a sedici dall’oro: fa male, malissimo. Dove li ha persi? Probabilmente con la ‘frenatina’ effettuata prima di affrontare l’ultima curva che poi immetteva verso il traguardo. A Vancouver 2010 ...

Freestyle - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : zampata di Jonathon Lillis nelle qualifiche degli aerials. Eliminati i favoriti Kushnir e ... : ... argento iridato in carica e quarto a Sochi 2014, precede di un soffio il connazionale Zongyang Jia , 126.55, , bronzo quattro anni fa e secondo nella classifica di Coppa del Mondo. Il bielorusso ...

Short track - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Arianna Fontana urge riposo pensando alla staffetta femminile ed ai 1000 metri : La Gangneung Ice Arena non sorride questa volta ai colori azzurri nello Short track alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Dopo il trionfo storico nei 500 metri, questa volta Arianna Fontana non è andata oltre il settimo posto nella finale dei 1500 metri femminili, terminando la propria prova con il “serbatoio in riserva”. “Non ne avevo proprio più. Ho pagato a caro prezzo i cambi di ritmo. Mi dispiace aver concluso in ...