Olimpiadi PyeongChang 2017 | Johanna Schnarf | “Devo accettare il verdetto | i centesimi

LIVE Curling - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Italia-Giappone 1-3 - avvio difficile per gli azzurri : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Giappone, match valido per il torneo maschile di Curling alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Gli azzurri sono pronti per affrontare una partita fondamentale per il nostro futuro nel torneo: battere gli asiatici è fondamentale per continuare a sognare una storica qualificazione alle semifinali. Dopo i successi su Svizzera e USA, Mosaner e compagni si sono bloccati contro la Danimarca e ...

Freestyle - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : doppietta Svizzera nello slopestyle! Sarah Hoefflin batte Mathilde Gremaud : Epilogo a sorpresa nello slopestyle femminile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La nuova Reginetta di questa disciplina dello sci Freestyle è la Svizzera Sarah Hoefflin, 26enne che in stagione non aveva mai vinto e che in Coppa del Mondo si è imposta soltanto una volta in carriera (a Saiser Alm nel gennaio 2017). L’elvetica, quarta ai Mondiali dello scorso anno, si è destreggiata a meraviglia sul tracciato sudcoreano e ha ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : Yuzuru Hanyu centra la doppietta - sul podio Shoma Uno e Javier Fernández : Dopo il team event e la gara delle coppie d’artistico, sono stati gli uomini i protagonisti di questi due giorni sul ghiaccio della Gangneung Ice Arena per la prosecuzione del programma di Pattinaggio di figura ai Giochi Olimpici di PyeongChang 2018. Questo sabato abbiamo assistito infatti al free skating, al termine del quale sono state assegnate le medaglie a cinque cerchi. Campione mondiale ed olimpico in carica, il giapponese Yuzuru Hanyu è ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 - il Liechtenstein torna sul podio dopo 30 anni! Tina Weiraher eroina nazionale - la mamma vinse due ori : Il Liechtenstein è tornato a vincere una medaglia alle Olimpiadi Invernali dopo addirittura 30 anni dall’ultima volta. Il piccolo Principato, situato tra la Svizzera e l’Austria, ha praticamente la stessa popolazione di una cittadina italiana (37000 abitanti) e oggi può tornare a festeggiare grazie a Tina Weirather, da anni la bandiera sportiva più rappresentativa di questa Nazione di lingua tedesca. L’ultimo podio a cinque ...

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA sabato 17 febbraio : Ledecka sorprende tutte in superG. 5a Schnarf - Goggia spreca tutto : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di questo sabato 17 febbraio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sarà una giornata all’insegna delle donne per l’Italia. Le nostre Amazzoni andranno all’assalto di risultati importanti e proveranno a farci sognare. Si comincia alle 3.00 di notte con il superG femminile. Sofia Goggia è la donna del tutto o niente: attaccherà a tutta per cercare il risultato, dovremo incrociare ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutti i risultati e i podi di sabato 17 febbraio. Ledecka si prende l’oro in SuperG : Proseguono le gare alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: di seguito tutti i podi e i risultati delle gare di sabato 17 febbraio. SCI ALPINO: SuperG femminile: 1) Ester Ledecka (Rep. Ceca) 2) Anna Veith (Austria) 3) Tina Weirather (Liechtenstein) CLICCA QUI PER IL MINISITO SULLE Olimpiadi Invernali DI PyeongChang 2018 Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per ...

LIVE Sci alpino - superG femminile Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : impresa Ester Ledecka! La snowboarder si tinge d’oro - battuta Veith! Schnarf quinta : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del superG femminile delle Olimpiadi Invernali Di PyeongChang 2018. Dopo aver lasciato spazio alle discipline tecniche, è arrivato il momento della velocità nello sci alpino femminile. E’ venuto il momento di una specialità in cui l’Italia spera di raccogliere qualcosa di importante. Sofia Goggia, la carta migliore del mazzo tricolore, ha lanciato la propria sfida a Lindsey Vonn e Lara Gut, ...

Medagliere Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : la classifica aggiornata in tempo reale. Italia nona con gli ori di Moioli e Fontana : Le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 sono in programma da giovedì 8 febbraio a domenica 25 febbraio. Più di due settimane di spettacolo tra neve e ghiaccio in Corea del Sud, 102 titoli in palio in 15 sport differenti, tanti Campioni pronti a darsi battaglia per la conquista delle tanto agognate medaglie. L’Italia vuole essere protagonista con una delegazione composta da ben 121 atleti, la più numerosa di tutti i tempi eccezion fatta ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il vento soffia in pista! Cambiato l’orario di partenza del SuperG femminile. Il nuovo programma : Il maltempo è tornato a fare capolino alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Il vento, che aveva già rovinato il programma di sci alpino costringendo a rinviare la discesa maschile e il gigante femminile, è tornato a soffiare forte sulla pista di Jeongseon e il programma odierno del SuperG femminile è stato modificato. La partenza è stata posticipata di un’ora e dunque la gara inizierà alle ore 04.00 italiane sperando che il vento ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutti gli italiani in gara oggi (sabato 17 febbraio). Programma - orari e tv. Come vedere gli azzurri in Diretta Streaming : CLICCA QUI PER LA Diretta LIVE DELLE Olimpiadi Invernali DI PyeongChang 2018 (17 FEBBRAIO) Saranno 22 gli italiani in gara nella giornata di sabato 17 febbraio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La nostra Nazionale si gioca alcune carte molto pregiate con la speranza di poter festeggiare delle medaglie. Riflettori puntati sul SuperG dove Sofia Goggia e Federica Brignone vanno a caccia di gloria. Torna sul ghiaccio la portabandiera ...