Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 | tutti i risultati e i podi di sabato 17 febbraio

Medagliere Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : la classifica aggiornata in tempo reale. Italia nona con gli ori di Moioli e Fontana : Le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 sono in programma da giovedì 8 febbraio a domenica 25 febbraio. Più di due settimane di spettacolo tra neve e ghiaccio in Corea del Sud, 102 titoli in palio in 15 sport differenti, tanti Campioni pronti a darsi battaglia per la conquista delle tanto agognate medaglie. L’Italia vuole essere protagonista con una delegazione composta da ben 121 atleti, la più numerosa di tutti i tempi eccezion fatta ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il vento soffia in pista! Cambiato l’orario di partenza del SuperG femminile. Il nuovo programma : Il maltempo è tornato a fare capolino alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Il vento, che aveva già rovinato il programma di sci alpino costringendo a rinviare la discesa maschile e il gigante femminile, è tornato a soffiare forte sulla pista di Jeongseon e il programma odierno del SuperG femminile è stato modificato. La partenza è stata posticipata di un’ora e dunque la gara inizierà alle ore 04.00 italiane sperando che il vento ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutti gli italiani in gara oggi (sabato 17 febbraio). Programma - orari e tv. Come vedere gli azzurri in Diretta Streaming : CLICCA QUI PER LA Diretta LIVE DELLE Olimpiadi Invernali DI PyeongChang 2018 (17 FEBBRAIO) Saranno 22 gli italiani in gara nella giornata di sabato 17 febbraio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La nostra Nazionale si gioca alcune carte molto pregiate con la speranza di poter festeggiare delle medaglie. Riflettori puntati sul SuperG dove Sofia Goggia e Federica Brignone vanno a caccia di gloria. Torna sul ghiaccio la portabandiera ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutte le gare di oggi (sabato 17 febbraio) e gli italiani in gara. Programma - orari e tv. Come vederle in Diretta Streaming : CLICCA QUI PER LA Diretta LIVE DELLE Olimpiadi Invernali DI PyeongChang 2018 (17 febbraio) Sabato 17 febbraio davvero molto ricco alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Si assegnano ben 9 titoli: si incomincia con il botto con il pattinaggio artistico maschile, poi spazio al SuperG femminile con Sofia Goggia e Federica Brignone all’arrembaggio, imperdibile la mass start femminile con Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, Arianna Fontana ...

Olimpiadi Invernali 2018 Pyeongchang / Risultati live - medagliere - programma e italiani (oggi 17 febbraio) : Olimpiadi invernali Pyeongchang 2018: Risultati live, programma e italiani in gara. Oggi 17 febbraio ben nove finali per il medagliere: tante speranze italiane(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 00:50:00 GMT)

Short track - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : i coreani favoriti - Yuri Confortola sogna le semifinali : La Gangneung Ice Arena tornerà protagonista domani nella giornata di gare dello Short track nelle Olimpiadi Invernali di PyeongChang (Corea del Sud), non soltanto grazie ai 1500 metri femminili con le nostre Arianna Fontana e Martina Valcepina. Ci sarà infatti anche l’atto conclusivo dei 1000 metri maschili (partendo dai quarti di finale) e la situazione non è di facile lettura stando ad osservare quanto è avvenuto nelle batterie di tre ...

Freestyle - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : le donne si sfidano nelle slopestyle. Tutte contro Jennie-Lee Burmansson : Va tenuta in considerazione anche l'altra norvegese Johanne Killi, 20enne che ha chiuso la Coppa del Mondo al terzo posto. Altra millennial da tenere in considerazione è la statunitense Caroline ...

Salto con gli sci - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : i norvegesi favoriti per l’oro nella gara sul trampolino grande - tedeschi e polacchi alla finestra : La gara più attesa, storica, con una valenza superiore. È il momento della competizione individuale su Large Hill alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, trampolino HS 142 nel comprensorio di Alpensia. La gara prenderà il via domani alle 13.30 italiane, la tarda serata coreana: diversi i contendenti, con tre nazioni che potrebbero monopolizzare le prime dieci posizioni. alla vigilia, probabilmente, il più atteso tra i norvegesi era Daniel ...

Freestyle - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : le donne si sfidano nelle slopestyle. Tutte contro Jennie-Lee Burmansson : Domani si assegnerà il titolo dello slopestyle femminile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La disciplina dello sci Freestyle regalerà emozioni tra grandi acrobazie ed evoluzioni da mozzare il fiato. Nella nottata italiana sono in programma le qualificazioni e subito dopo scatterà la lotta per le medaglie. La grande favorita della vigilia è Jennie-Lee Burmansson, 15enne svedese in testa alla classifica di Coppa del Mondo e terza agli ...

Freestyle - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : scattano le qualifiche degli aerials. Anton Kushnir il favorito : Domani all’ora di pranzo scatteranno le qualifiche degli aerials maschili alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Atto preliminare per definire quali saranno i ragazzi che il giorno dopo si sfideranno per la conquista delle ambite medaglie. Il grande favorito della vigilia è il micidiale bielorusso Anton Kushnir che cerca di confermarsi Campione Olimpico e che punta al bis dorato anche se in stagione è stato un po’ altalenante. ...

Hockey su ghiaccio femminile - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : via ai quarti di finale. Che sfida Finlandia-Svezia! La Svizzera può sorprendere : Il torneo di Hockey su ghiaccio femminile delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 entra nella seconda fase. I due gironi si sono conclusi come nelle previsioni, con Canada e Stati Uniti che hanno strappato l’accesso diretto alle semifinali. Le loro avversarie verranno quindi definite dai due quarti di finale. Il match di cartello è quello tra Finlandia e Svezia. Sono le due squadre europee che alla vigilia dovevano giocarsi il terzo ...

Skeleton femminile - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutto aperto per l’oro prima delle ultime due run : Due gare agli opposti. Se Yun Sungbin ha dominato in lungo e in largo la prova dello Skeleton maschile, andandosi a prendere la medaglia d’oro sul catino di casa e distaccando di più di un secondo e mezzo tutti i rivali, per quanto riguarda la gara femminile è ancora tutto apertissimo al termine della prima giornata olimpica in quel di PyeongChang. Almeno cinque atlete possono ancora giocarsi la medaglia d’oro, in sette possono ...

Hockey ghiaccio - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : USA-OAR è il big match del gruppo B - torna in campo il Canada : Prosegue domani il torneo olimpico di Hockey su ghiaccio maschile, con quattro partite in programma. Nella quarta giornata valida per i gironi, scendono in campo le squadre del gruppo A e del gruppo B, queste ultime nuovamente sul ghiaccio dopo aver giocato anche nella giornata odierna. Si comincia con il gruppo B, dove gli USA affrontano l’OAR, in un match che si annuncia davvero avvincente. I nordamericani sono al momento in testa al ...