Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 | decima giornata | domenica 18 febbraio | Come

Curling - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : quando gioca l’Italia? Programma - orari e tv di domenica 18 febbraio. Come vedere gli azzurri in Diretta streaming : domenica 18 febbraio l’Italia tornerà sul ghiaccio per disputare la sesta partita del torneo di Curling maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Gli azzurri affronteranno la Gran Bretagna in un match fondamentale per le nostri sorti in questa rassegna a cinque cerchi: la nostra Nazionale è praticamente obbligata a sconfiggere i maestri anglosassoni per rimanere in corsa e continuare a sognare, una sconfitta ci complicherebbe ...

Curling - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il calendario completo di domenica 18 febbraio. Programma - orari e tv : domenica 18 febbraio sarà una giornata davvero ricca per i tornei di Curling alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: due giornate per gli uomini, un solo turno per le donne. Si potrebbero già definire quali sono le squadre che possono continuare ad ambire a un posto in semifinale e l’Italia maschile vuole essere nei giochi: il match contro la Gran Bretagna rappresenta un vero e proprio crocevia per le nostre ambizioni. Di seguito il ...

Salto con gli sci - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Kamil Stoch ancora medaglia d’oro sul trampolino grande! : Fuori dal podio nella gara su Normal Hill, oggi il polacco Kamil Stoch si è rifatto con gli interessi nella gara su Large Hill alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Oro in entrambe le prove quattro anni fa a Sochi, il polacco si conferma come uno dei saltatori più forti e vincenti di tutti i tempi con il terzo titolo olimpico individuale in due edizioni. Stoch, al comando dopo la prima serie di Salto, è riuscito a difendere la prima ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 - tutti gli italiani in gara domani (domenica 18 febbraio). A che ora saranno in gara? Come seguirli in tv e Diretta Streaming. Il calendario completo : L’Italia non ha grandi chance di medaglia nella giornata di domani, domenica 18 febbraio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sono poche le nostre possibilità di salire sul podio: servono infatti due autentiche imprese alla staffetta di sci di fondo e ai ragazzi del gigante. Lukas Hofer e Dominik Windisch sono delle mine vaganti nella mass start di biathlon. Di seguito il calendario, il programma dettagliato, tutti gli italiani in ...

Ester Ledecka - l'atleta del giorno alle Olimpiadi invernali : È specializzata nello snowboard e per gareggiare nel supergigante si è fatta imprestare gli sci, ma ha vinto l'oro contro Lindsey Vonn

Olimpiadi Invernali 2018 - Goggia inciampa in Super-G - Schnarf sfiora il podio. Oro Ledecka : Sofia Goggia manca la medaglia per colpa di un errore. Buona prova per Johanna Schnarf vicinissima al podio. A sorpresa vince la snowbordista Ledecka Olimpiadi invernali 2018 in tv, programma e orari ...

Freestyle - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : zampata di Jonathon Lillis nelle qualifiche degli aerials. Eliminati i favoriti Kushnir e ... : ... argento iridato in carica e quarto a Sochi 2014, precede di un soffio il connazionale Zongyang Jia , 126.55, , bronzo quattro anni fa e secondo nella classifica di Coppa del Mondo. Il bielorusso ...

Short track - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Arianna Fontana urge riposo pensando alla staffetta femminile ed ai 1000 metri : La Gangneung Ice Arena non sorride questa volta ai colori azzurri nello Short track alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Dopo il trionfo storico nei 500 metri, questa volta Arianna Fontana non è andata oltre il settimo posto nella finale dei 1500 metri femminili, terminando la propria prova con il “serbatoio in riserva”. “Non ne avevo proprio più. Ho pagato a caro prezzo i cambi di ritmo. Mi dispiace aver concluso in ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : decima giornata (domenica 18 febbraio). Come vederla in tv? Il palinsesto completo su RAI ed Eurosport. Tutti gli appuntamenti e le repliche : Domenica 18 febbraio andrà in scena la decima giornata delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Verranno assegnati sei titoli: si spazia dal gigante maschile alla mass start di biathlon fino ad arrivare alla staffetta uomini di sci di fondo e a due gare di sci freestyle. L’Italia non ha grandi carte da medaglia ma proverà a sorprendere. Di seguito il calendario, il programma dettagliato e gli orari d’inizio delle gare di domenica 18 ...

Curling femminile - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il Giappone affianca la Svezia in testa - Corea batte Gran Bretagna! : Il Giappone affianca la Svezia in testa al torneo di Curling femminile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Fujisawa e compagne hanno infilato la quarta vittoria in questa rassegna a cinque cerchi (anche se hanno giocato una partita in più rispetto alle scandinave): le atlete olimpiche di Russia si sono dovute arrendere per 10-5 al termine della nona frazione quando una Grande giocata della skip ha regalato un fondamentale 2-0 che, ...

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il programma di domenica 18 febbraio e gli azzurri al via nella mass start. Orario d’inizio e come vedere la gara in tv e Diretta Streaming : Ultima gara individuale nel Biathlon alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. domenica 18 febbraio è il giorno della mass start maschile di 15 km. Una gara di altissimo livello, “ristretta” ai migliori 30 atleti tra Coppa del Mondo e Olimpiade. Sarà l’occasione per vedere finalmente il testa a testa tra Martin Fourcade e Johannes Boe: il francese e il norvegese hanno vinto una gara a testa fin qui, ma domani si troveranno ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutti i risultati e i podi di sabato 17 febbraio. Si assegnano 9 ori! : Proseguono le gare alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: di seguito tutti i podi e i risultati delle gare di sabato 17 febbraio. SCI ALPINO: SuperG femminile: 1) Ester Ledecka (Rep. Ceca) 2) Anna Veith (Austria) 3) Tina Weirather (Liechtenstein) PATTINAGGIO ARTISTICO: Maschile: 1) Yuzuru Hanyu (Giappone) 2) Shoma Uno (Giappone) 3) Javier Fernandez (Spagna) SCI FREESTYLE: Slopestyle femminile: 1) Sarah Hoefflin ...

Sci di fondo - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : staffetta maschile 4×10 km (domenica 18 febbraio). Orario d’inizio e come vederla in tv e Diretta Streaming. Il programma completo (titolo) : Domenica da cuori forti ai Giochi Olimpici di PyeongChang 2018 con la staffetta maschile 4x10km di sci di fondo. come consuetudine questa prova è sempre tra le più attese ed emozionanti del panorama olimpico e, ne siamo certi, non si smentirà nemmeno in occasione di domani. La gara scatterà alle ore 7.15 italiane, le 15.15 coreane, e vedrà grande battaglia tra le varie nazioni, con diverse squadre pronte a puntare al podio. come sempre la grande ...

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : mass start da amaro in bocca per Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer : Si sono chiuse senza medaglie le gare individuali, in campo femminile, per la nazionale italiana di Biathlon alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Nell’ultima occasione utile, la mass start che si è disputata oggi, Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer si sono giocate un posto sul podio fino all’ultimo poligono, dove però un errore di troppo ha impedito loro di andare a medaglia, pur dopo una gara di alto livello per entrambe, ...