Olimpiadi invernali 2018 | i casi di Norovirus salgono a 261 | svizzeri isolati

Curling femminile - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : la Svezia vola in testa - perde il Giappone : La Svezia è balzata al comando della classifica del torneo di Curling femminile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Le scandinave hanno infilato la quarta vittoria consecutiva in questa rassegna a cinque cerchi e si confermano l’unica squadra imbattuta sul ghiaccio sudcoreano. La Svezia ha sconfitto la Svizzera per 8-7: la partita si è risolta tra il sesto e l’ottavo end dove Hasselborg e compagne hanno tenuto il pallino ...

Curling femminile - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : risultati e classifiche round robin. Calendario e orari : Alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang spazio anche al torneo di Curling femminile. Di seguito il Calendario completo con tutti gli orari italiani, i risultati e la classifica del round robin. MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO: 06.05 Giappone vs USA (femminile, prima giornata): 10-5 06.05 OAR vs Gran Bretagna (femminile, prima giornata): 10-3 06.05 Danimarca vs Svezia (femminile, prima giornata): 3-9 06.05 Svizzera vs Cina ...

Freestyle - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : doppietta Svizzera nello slopestyle! Sarah Hoefflin batte Mathilde Gremaud : Epilogo a sorpresa nello slopestyle femminile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La nuova Reginetta di questa disciplina dello sci Freestyle è la Svizzera Sarah Hoefflin, 26enne che in stagione non aveva mai vinto e che in Coppa del Mondo si è imposta soltanto una volta in carriera (a Saiser Alm nel gennaio 2017). L’elvetica, quarta ai Mondiali dello scorso anno, si è destreggiata a meraviglia sul tracciato sudcoreano e ha ...

Axel - Broom - Carving : le parole delle Olimpiadi invernali (spiegate bene) : Alleyoop: E’ una tecnica dello Snowboard. Una rotazione eseguita in pipe o quarter, per un regular, cioè un goofy al contrario, uscendo dal muro front-side girando in back-side e uscendo dal muro back-side girando in front-side, e fattibile anche switch e cab ma è un po’ più difficile. Aiutoooooooo! Vabbè dai, ve lo spieghiamo la prossima volta. Curling: Si tratta di far scivolare una pietra di granito ben lustro (detta «Stone») di 19 chili per ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : Yuzuru Hanyu centra la doppietta - sul podio Shoma Uno e Javier Fernández : Dopo il team event e la gara delle coppie d’artistico, sono stati gli uomini i protagonisti di questi due giorni sul ghiaccio della Gangneung Ice Arena per la prosecuzione del programma di Pattinaggio di figura ai Giochi Olimpici di PyeongChang 2018. Questo sabato abbiamo assistito infatti al free skating, al termine del quale sono state assegnate le medaglie a cinque cerchi. Campione mondiale ed olimpico in carica, il giapponese Yuzuru Hanyu è ...

Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 - il Liechtenstein torna sul podio dopo 30 anni! Tina Weiraher eroina nazionale - la mamma vinse due ori : Il Liechtenstein è tornato a vincere una medaglia alle Olimpiadi Invernali dopo addirittura 30 anni dall’ultima volta. Il piccolo Principato, situato tra la Svizzera e l’Austria, ha praticamente la stessa popolazione di una cittadina italiana (37000 abitanti) e oggi può tornare a festeggiare grazie a Tina Weirather, da anni la bandiera sportiva più rappresentativa di questa Nazione di lingua tedesca. L’ultimo podio a cinque ...

Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : tutti i risultati e i podi di sabato 17 febbraio. Ledecka si prende l'oro in SuperG : Proseguono le gare alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: di seguito tutti i podi e i risultati delle gare di sabato 17 febbraio. SCI ALPINO: SuperG femminile: 1) Ester Ledecka (Rep. Ceca) 2) Anna Veith (Austria) 3) Tina Weirather (Liechtenstein)

Medagliere Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : la classifica aggiornata in tempo reale. Italia nona con gli ori di Moioli e Fontana : Le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 sono in programma da giovedì 8 febbraio a domenica 25 febbraio. Più di due settimane di spettacolo tra neve e ghiaccio in Corea del Sud, 102 titoli in palio in 15 sport differenti, tanti Campioni pronti a darsi battaglia per la conquista delle tanto agognate medaglie. L'Italia vuole essere protagonista con una delegazione composta da ben 121 atleti, la più numerosa di tutti i tempi eccezion fatta

Sci alpino - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : il vento soffia in pista! Cambiato l'orario di partenza del SuperG femminile. Il nuovo programma : Il maltempo è tornato a fare capolino alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Il vento, che aveva già rovinato il programma di sci alpino costringendo a rinviare la discesa maschile e il gigante femminile, è tornato a soffiare forte sulla pista di Jeongseon e il programma odierno del SuperG femminile è stato modificato. La partenza è stata posticipata di un'ora e dunque la gara inizierà alle ore 04.00 italiane sperando che il vento

Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : tutti gli italiani in gara oggi (sabato 17 febbraio). Programma - orari e tv. Come vedere gli azzurri in Diretta Streaming : Saranno 22 gli italiani in gara nella giornata di sabato 17 febbraio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La nostra Nazionale si gioca alcune carte molto pregiate con la speranza di poter festeggiare delle medaglie. Riflettori puntati sul SuperG dove Sofia Goggia e Federica Brignone vanno a caccia di gloria. Torna sul ghiaccio la portabandiera

Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : tutte le gare di oggi (sabato 17 febbraio) e gli italiani in gara. Programma - orari e tv. Come vederle in Diretta Streaming : Sabato 17 febbraio davvero molto ricco alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Si assegnano ben 9 titoli: si incomincia con il botto con il pattinaggio artistico maschile, poi spazio al SuperG femminile con Sofia Goggia e Federica Brignone all'arrembaggio, imperdibile la mass start femminile con Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, Arianna Fontana

Short track - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : i coreani favoriti - Yuri Confortola sogna le semifinali : La Gangneung Ice Arena tornerà protagonista domani nella giornata di gare dello Short track nelle Olimpiadi Invernali di PyeongChang (Corea del Sud), non soltanto grazie ai 1500 metri femminili con le nostre Arianna Fontana e Martina Valcepina. Ci sarà infatti anche l’atto conclusivo dei 1000 metri maschili (partendo dai quarti di finale) e la situazione non è di facile lettura stando ad osservare quanto è avvenuto nelle batterie di tre ...