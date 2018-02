Nuovo antibiotico contro batteri Gram negativi

quotidianodiragusa

: @civati Per come si è mosso, per la politica che ha fatto in quest'ultimo periodo prevedo che discuterete sia per i… - archmeo : @civati Per come si è mosso, per la politica che ha fatto in quest'ultimo periodo prevedo che discuterete sia per i… - wondsherlocked : il medico mi ha appena dato un nuovo antibiotico e mi ha detto di essere una delle prime persone in italia a provar… - giorgiobertin : Malacidin: nuovo antibiotico dal terreno uccide i batteri resistenti.: I ricercatori della… -

(Di sabato 17 febbraio 2018) L'Organizzazione Mondiale della Sanità annuncia che sono 500 mila i casi in 22 Paesi di infezioni resistenti in cui gli antibiotici non funzionano.