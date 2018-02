Novara | è finale ma con i brividi

Volley femminile - Coppa Italia 2018 : Conegliano-Novara - la Finale. Data - programma - orario d'inizio e tv : che sfida a Bologna! : La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport, in diretta streaming sul sito della Rai e in DIRETTA LIVE scritta su OASport. DOMENICA 18 FEBBRAIO: 20.30 Imoco Volley Conegliano vs Igor ...

Volley : Coppa Italia Femminile - Novara raggiunge Conegliano in finale : IL TABELLINO- IGOR GORGONZOLA Novara - SAUGELLA TEAM MONZA 3-2 , 27-25 27-29 20-25 25-19 15-13, IGOR GORGONZOLA Novara: Piccinini 4, Gibbemeyer 7, Skorupa 1, Plak 20, Chirichella 17, Egonu 35, ...

Diretta / Novara Monza (risultato finale 3-2) streaming video e tv : successo novarese! (Coppa Italia volley) : Diretta Novara Monza: info streaming video e tv. Le azzurre scendono in campo a Bologna per trovare l'ultimo posto disponibile alla finale della Coppa Italia(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 20:43:00 GMT)

Volley femminile - Coppa Italia 2018 : Novara vola in Finale - che sfida con Conegliano! Monza si arrende al tie-break - show Paola Egonu : Conegliano-Novara sarà la Finale della Coppa Italia 2018 di Volley femminile. L’atto conclusivo più atteso si è materializzato al PalaDozza di Bologna ma, mentre le Pantere avevano avuto vita facile contro Busto Arsizio nella prima semiFinale, le Campionesse d’Italia hanno dovuto sudare per sconfiggere una coriacea Monza, alla sua prima apparizione alle Finale Four. Le piemontesi si sono imposte per 3-2 (27-25; 27-29; 20-25; 25-19; ...

Diretta/ Cittadella Novara (risultato finale 1-3) info streaming video e tv : sempre Puscas! Novara - che colpo! : Diretta Cittadella Novara info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live, in campo oggi per la Serie B allo stadio “Piercesare Tombolato”(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 19:18:00 GMT)

DIRETTA / Novara Prostejov (risultato finale 3-1) : la Igor lascia un set ma vince! (Champions league) : DIRETTA Novara Prostejov: risultato finale 3-1. I parziali di 25-12, 25-13, 22-25, 25-14 lanciano la Igor Gorgonzola alla vittoria e al secondo posto nel girone di Champions League(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 22:06:00 GMT)

Diretta/ Fenerbahce Novara (risultato finale 2-3) : rimonta e vittoria in Turchia! (Champions League) : Diretta Fenerbahce Novara: risultato finale 2-3. Sotto di due set la Igor Gorgonzola rimonta e, trascinata da Cristina Chirichella, si impone in trasferta nella partita di Champions League(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 19:14:00 GMT)

Volley femminile - Coppa Italia 2018 – Conegliano e Novara in semifinale! Impresa Monza - Busto ribalta Modena : Conegliano, Novara, Busto Arsizio e Monza sono le quattro squadre che si contenderanno la Coppa Italia 2018 di Volley femminile. La Final Four si svolgerà al PalaDozza di Bologna nel weekend del 17-18 febbraio. Monza ha completato l’Impresa qualificandosi alla Final Four per la prima volta nella sua storia, alla prima partecipazione in questa manifestazione. Le brianzole hanno eliminato Scandicci, terza in campionato: dopo il 3-0 ...

Volley femminile - Coppa Italia 2018 – Ritorno quarti di finale : Conegliano - Novara e Monza verso la Final Four! : Sabato 30 dicembre si disputeranno i match di Ritorno dei quarti di Finale della Coppa Italia 2018 di Volley femminile, ultimo scoglio verso la Final Four che si giocherà il 17-18 febbraio al PalaDozza di Bologna. Si riparte dai risultati degli incontri d’andata giocati prima di Natale: passeranno il turno le squadre che avranno conquistato il maggior numero di set, in caso di parità si procederà con un golden set di spareggio (ai 15 ...

Volley femminile - Coppa Italia 2018 – Oggi i quarti di finale : Conegliano e Novara favorite - Modena-Busto al cardiopalma : Serata dedicata ai quarti di finale della Coppa Italia 2018 di Volley femminile. Al termine del girone d’andata della Serie A1 si scende in campo per l’andata del primo turno a eliminazione diretta, prima parte degli scontri diretti che poi vivranno i match di ritorno il prossimo 30 dicembre. Si preannunciano grandi sfide e tanta incertezza in campo. Conegliano si è laureata Campione d’Inverno e dunque ha avuto in sorte ...

DIRETTA / Conegliano Novara (risultato finale 3-1) streaming video e tv - fine gara (Champions League) : DIRETTA Conegliano Novara: streaming video e tv, orario e risultato live del match di volley femminile per la Champions League. Derby azzurro per il 1^ turno.(Pubblicato il Wed, 13 Dec 2017 22:14:00 GMT)

DIRETTA/ Novara-Conegliano (risultato finale 2-3) streaming video e tv : vince la capolista (Serie A1) : DIRETTA Novara Conegliano: info streaming video e tv, orario e risultato live della partita valida nella 10^ giornata della Serie A1 di volley femminile.(Pubblicato il Sat, 09 Dec 2017 22:37:00 GMT)