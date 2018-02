Notizie Udinese | Oddo | “Presi due gol su palla nostra”

lanotiziasportiva

(Di sabato 17 febbraio 2018) Nonostante una prova più che discreta, l’esce sconfitta contro la Roma di mister Di Francesco per 2-0, grazie alle reti di Under al 70′ e del neo-entrato Perotti poco prima del recupero. Un rammaricato Massimoha commentato nel post-gara, esaltando la prova dei suoi, ma allo stesso tempo evidenziandone le pecche che sono costate care ai friulani: “Abbiamo fatto un’ottima partita considerando che davanti avevamo la Roma, che solitamente crea di più. Oggi abbiamo regalato due gol“. L’ex difensore di Milan e Lazio non si è aggrappato agli infortuni, in particolar modo a quello di Kevin Lasagna, miglior marcatore dei bianconeri in campionato con 7 gol, e ha difeso la prova del giovane Perica, autore di una prestazione non proprio esaltante e letteralmente dominato dalla coppia giallorossa Fazio-Manolas. In più, il croato si è fatto ...