Notizie Roma | Di Francesco | “Under ci dà qualcosa in più”

(Di sabato 17 febbraio 2018) Labatte alla Dacia Arena l’Udinese di Massimo Oddo per 2-0 e si porta momentaneamente al terzo posto in classifica (aspettando Genoa – Inter di stasera) e si preparano al meglio in vista della gara di martedì sera contro lo Shaktar Donetsk. I giallorossi, dopo quelle con Verona e Benevento, mettono in fila la loro terza vittoria consecutiva, ma soprattutto, sta splendendo sempre di più la stella di Under, 4 gol nelle ultime 3 partite. Mister Di, nella conferenza post-gara, ha esaltato la prova del giovane turco: “La crescita passa attraverso gli allenamenti, lui si è applicato e questo ha fatto salire le sue quotazioni. In questo momento ci dàin più”. Un altro aspetto che ha sottolineato l’ex tecnico del Sassuolo è stato il cambiamento di modulo che ha aiutato la squadra a trovare nuovi sbocchi; ma l’allenatore capitolino ha ...