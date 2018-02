Non solo Casa Pound e Potere al Popolo | tra i ' piccoli' c' è anche Dieci Volte Meglio

**Verso il 4 marzo : Non solo fratelli - anche coniugi d’Italia** : Roma, 17 feb. (AdnKronos) – Non solo fratelli, ma anche coniugi d’Italia. Nel collegio plurinominale Piemonte 2 del Senato, il partito guidato da Giorgia Meloni schiera infatti marito e moglie. Lui Fabrizio Comba, con un passato in Forza Italia, ex consigliere regionale; lei Raffaella Daddio. Una vera e propria candidatura di servizio, la sua, visto che è stata convinta ad impegnarsi nella competizione elettorale per consentire il ...

Consigli Fantacalcio Serie A/ 25^ giornata - le nostre dritte : Immobile - Non solo gol ma anche assist : Consigli Fantacalcio Serie A, le dritte per la 25a giornata: Immobile, Higuain, Mertens. Dopo la due giorni di Coppe è tutto pronto per un nuovo turno del campionato(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 14:46:00 GMT)

Olimpiadi - short track/ La Fontana Non ce la fa nei 1500 : solo settima in finale : Olimpiadi, short track, la Fontana non ce la fa nei 1500: solo settima in finale. All’azzurra non riesce il bis, forse un po’ appesantita dopo aver vinto nei 500(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 14:07:00 GMT)

Non solo Usa - la propaganda filorussa prova a influenzare pure il voto italiano : Cinque account, dormienti fino al 2015, hanno pubblicato 160mila tweet. Sui profili, messaggi a favore di Cremlino, Lega e Movimento 5 Stelle

NBA - Kobe Bryant : 'Giocare ai Lakers Non è per tutti : qui c'è pressione - qui conta solo vincere' : Con l'All-Star Weekend nella sua città " quella che lo ha adottato e che lui ha orgogliosamente rappresentato per due lunghi decenni nella NBA " Kobe Bryant non poteva non recitare un ruolo da ...

Juvnetus - Higuain/ L'argentino Non pensa alle critiche : "Accettiamo solo quelle costruttive" : L'attaccante della Juventus, Gonzalo Higuain, si esprime sulle critiche dei tifosi dopo il pari Champions League contro il Tottenham. Ansaldi sfida l'attaccante per il derby.(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 23:32:00 GMT)

La Serie A Non ama i giovani : oltre 27 anni di età media - solo a Cipro sono più vecchi : L' Italia è un Paese per vecchi, o almeno lo è nella massima espressione del suo sport più popolare. Secondo uno studio effettuato dal Cies , Osservatorio europeo sul calcio, , infatti, la Serie A è il torneo europeo che negli ultimi 8 anni ha fatto registrare la seconda media di ...

Non aver paura… E' solo uno spettacolo in scena al Teatro Vittoria fino al 4 marzo : ... volontariamente, di provare paura per divertirsi e migliaia di persone scelgono di voler provare paura anche in una sala teatrale? Se lo è chiesto anche la scienza! Il comportamento umano ha come ...

“Era lì - con nessuno accanto. Ma Non era solo”. La foto che ha commosso il mondo. Un uomo seduto al tavolo - di fronte a un piatto vuoto - visibilmente emozionato. Uno scatto potentissimo che nasconde una storia ancora più forte : Una foto toccante, drammatica, che ha fatto piangere lacrime sincere agli utenti di tutto il mondo quando se la sono improvvisamente trovata di fronte. Scattata in un giorno, quello di San Valentino, che dovrebbe essere un momento dolce da trascorrere in compagnia della persona amata, alla quale dedicare attenzioni e premure come e più che nel resto dell’anno. L’immagine arriva dal Texas, negli Stati Uniti, ed è stata scattata ...

Inter-Icardi - il rinnovo vacilla : Non solo Real - spuntano altre due pretendenti : Inter-Icardi, il rinnovo vacilla: non solo Real, spuntano altre due pretendenti Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Inter-Icardi, IL rinnovo vacilla- Continua a tener banco il rinnovo di Icardi in casa Inter. Secondo quanto riportato da “FcInternews.it”, l’attaccante argentino, già nei radar del Real Madrid, sarebbe finito anche nel cassetto ...

Inter - Non c'è solo il Real su Icardi : Nuove voci di mercato attorno ad Icardi. Secondo FcInternews.it, Maurito avrebbe diversi estimatori in giro per l'Europa. Oltre al noto Interesse del Real Madrid, sulle sue tracce ci sarebbero anche ...

Sommersi di plastica - Non solo in acqua : Ogni anno vengono prodotti 400 milioni di tonnellate di plastica nel mondo ed un terzo dei rifiuti finisce nel terreno e nelle acque dolci. La plastica rilasciata nell'ambiente si disgrega in ...

Europa League snobbata solo in Italia : Arsenal - A. Madrid e le tedesche senza turnover - poi Non ci lamentiamo se la Serie A perde “blasone” : solo in Italia ci permettiamo il lusso di snobbare letteralmente l’Europa League. Intendiamoci, non tutti i club lo fanno, ad esempio ieri Atalanta e Milan hanno dato tutto, giocando con la miglior formazione e disputando gare all’altezza della situazione. Questa dovrebbe essere la normalità e lo è per quanto concerne le squadre di tutti i massimi campionati europei, tranne del nostro. Non ci lamentiamo poi se la Serie A continua a ...