Non riesco a considerare positive future larghe intese

Biathlon - Olimpiadi PyeongChang 2018 – Dorothea Wierer : “Non riesco a concentrarmi - non dormo molto bene”. Lisa Vittozzi : “Non sono soddisfatta” : L’Italia non ha particolarmente brillato nell’individuale femminile di Biathlon alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La migliore è stata Dorothea Wierer che ha concluso al settimo posto con due errori al poligono, le altre azzurre hanno concluso oltre la trentesima posizione. Di seguito le dichiarazioni rilasciate alla Fisi. Dorothea Wierer: “Mi sentivo bene sugli sci. Non riesco a concentrarmi ancora al 100%, ...

La gioia di Windisch : «Non riesco ancora a crederci» : Dalle nostre parti quando sei giovane o giochi a calcio o pratichi biathlon, ma nel nostro sport c'è meno gente e quindi più possibilità di emergere'. I COMPLIMENTI DELLA WIERER - A fine gara ...

"Non riesco a parlare" - la voce di Stefano Cucchi su Facebook : "Buongiorno sono Cucchi Stefano, nato a Roma il primo ottobre 1978..'78...mi scusi, non riesco a parlare tanto bene ". E' una voce sofferente quella del ragazzo romano 31enne - morto durante la ...

“Dottore - Non riesco a fare la cacca”. Arriva in ospedale con la pancia gonfissima ma i medici - dopo avergli prescritto dei lassativi - lo rimandano a casa con una pacca sulla spalla : ‘’Tutto ok’’. Poi Jack - 17 anni - va a riposare ed ecco cosa accade nella notte. Choc totale : Non andava al bagno da giorni e aveva la pancia gonfissima così, preoccupato e pieno di dolori, ha deciso di andare in ospedale. I dottori lo hanno tranquillizzato: “È solo una brutta costipazione’’ gli hanno detto. E poi lo hanno rimandato a casa. Ma Jack Dunn, 17 anni, che aveva forti mal di pancia e non andava al bagno da giorni e per questo si è rivolto al Pronto Soccorso, è stato rimandato a casa senza problemi. I medici del Royal Glamorgan ...

Perché le startup italiane Non riescono a crescere. Un report fotografa bene la situazione : ... spiega il report, che l'Italia si sia portata dietro l'idea delle piccole e medie imprese anche quando si parla di startup, senza abbracciare fino in fondo questo nuovo modo di intendere l'economia. ...

Merkel e Schultz Non riescono a fare l’inciucio : Merkel e Schultz non riescono a fare l’inciucio – A Berlino sono emerse serie difficoltà a mettere insieme un governo di grossa coalizione tra democristiani... L'articolo Merkel e Schultz non riescono a fare l’inciucio su Roma Daily News.

Joe Bastianich : "Ho fatto soffrire mia moglie e i miei figli. Ma Non riesco a sacrificare la mia carriera per la famiglia" : Joe Bastianich, 50 anni il prossimo 17 settembre, prova a tirare le somme della sua carriera in un'intervista al Corriere della Sera. "Fare la vita che faccio io, è da egoisti. Forse un uomo diverso da me riuscirebbe a sacrificare queste cose per la famiglia, io no". Una vita sicuramente impegnata quella di Joe, divisa fra due culture, quella americana e quella italiana.So di aver fatto soffrire mia moglie e i miei figli con le mie ...

Molestie - Accorsi al Fatto.it : “Deneuve contro #Metoo? Non riesco a darle ragione. Gli abusi vanno denunciati sempre” : Stefano Accorsi, ospite della redazione de ilFattoQuotidiano.it per presentare il film “Made in Italy” in uscita il 25 gennaio, è tornato sul tema delle Molestie sessuali nel mondo dello spettacolo. In particolare sono le affermazioni di Catherine Deneuve ad alimentare la riflessione. “Bisogna denunciare gli abusi senza esitazioni – ha detto l’attore -. Quando ho letto la Deneuve ho pensato diverse cose: è vero che ...

"Il mio Vicenza era un miracolo - Non riesco a vederlo finire così" : "Un altro mondo, è vero. Un altro calcio, altri personaggi". Oggi il club esce dal tribunale: sensazioni? "Provo una grandissima amarezza. Per la città e per i tifosi: io ho avuto... continua

Ryan Giggs attaccato dal padre : 'Mi vergogno di lui - Non riesco neanche a nominarlo' : Pochi giorni fa la notizia ufficiale: Ryan Giggs è il nuovo Ct del Galles, con un contratto di quattro anni. Una grande soddisfazione per lui, vero, che della sua nazione, oltreché del Manchester ...

Zidane : 'Non riesco a immaginare il Real Madrid senza Cristiano Ronaldo' : Madrid - ' Non riesco a immaginare a un Real senza Cristiano Ronaldo, questo è il suo club, la squadra dove deve stare. La società, i tifosi, tutto il mondo vuole CR7. Ho sempre detto che non riesco a pensarlo lontano da qui '. Con queste parole Zinedine Zidane ha commentato, in conferenza stampa, le indiscrezioni di mercato che riguardano il ...

Raffaele Sollecito : "Non riesco ad avere una storia con una brava ragazza. I genitori non si fidano di me" : Raffaele Sollecito, ex fidanzato di Amanda Knox, afferma di non riuscire a trovare una "brava ragazza" nonostante sia stato alla fine assolto per l'omicidio di Meredith Kercher. Pare infatti che il legame con il brutale accoltellamento della studentessa britannica Meredith, 21 anni fa, gli causi ancora problemi nella sua vita amorosa.Il 33enne, arrestato nel 2009 per omicidio, alla fine è stato prosciolto dopo una serie di sentenze. "I ...

