“Non ci sto” | nuova provocazione di Eva Henger contro Francesco Monte Non ritratta le

(Di sabato 17 febbraio 2018) Isola dei Famosi. O ‘Isola dei Fumosi’, come la chiama ormai ogni sera Striscia la notizia, che continua a scavare per risolvere la matassa dello scandalo droga che ha travolto. Ovvero l’ex tronista di Uomini e Donne, l’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez e, da un paio di settimane, anche ex naufrago dell’Isola dei Famosi di Alessia Marcuzzi. A provocare la tempesta, che non c’entra nulla con il maltempo che si abbatte sovente in Honduras, è stata Evache, durante la diretta, ha accusatodi aver fumato marijuana quando il gruppo di vip era ‘recluso’ nella villa messa a disposizione dalla produzione prima dell’inizio del reality. Sono usciti entrambi alla fine: prima laper volere del pubblico, poiche si è ritirato spontaneamente per difendersi dalle accuse nelle sedi opportune. Ma ...