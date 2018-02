NOEMI DURINI SEPOLTA VIVA SOTTO LE PIETRE? Ultime notizie | la verità nella nuova

NOEMI DURINI sepolta viva sotto le pietre. Il fidanzato : "Quando sono andato via diceva che 'Che mi hai fatto'?" : Noemi Durini era viva mentre veniva seppellita sotto le pietre. E' quanto si legge nella perizia, di cui Il Mattino nella sua edizione online pubblica alcuni passaggi, effettuata per valutare la ...

Morte NOEMI DURINI - perizia shock : 'Il fidanzato afferma di averla sepolta viva sotto le pietre' : Il giovane "dichiara che mentre poneva le pietre sopra alla ragazza, lei dicesse: Che c... stai facendo?", si legge in uno dei passaggi della perizia della psicologa-psicoterapeuta Maria Grazia ...

Omicidio NOEMI DURINI - l’avvocato del fidanzato : “Lucio non sta bene - è molto segnato” : Omicidio Noemi Durini, l’avvocato del fidanzato: “Lucio non sta bene, è molto segnato” Lucio Marzo era capace di intendere e volere al momento dell’Omicidio della sedicenne di Specchia Noemi Durini: lo dicono i periti del tribunale che hanno confermato anche la capacità del giovane di stare in giudizio. Recentemente il diciottenne ha puntato il dito […] L'articolo Omicidio Noemi Durini, l’avvocato del fidanzato: “Lucio non sta bene, è ...