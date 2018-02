Neve in arrivo | anche a bassa quota | e allerta della Protezione civile

Allerta meteo - in arrivo pioggia e Neve : ANSA, - ROMA, 17 FEB - Una nuova perturbazione di origine atlantica raggiungerà nelle prossime ore l'Italia portando piogge e temporali su buona parte del paese e nevicate sulle regioni centrali. ...

Allerta meteo Campania : in arrivo Neve dai 400 metri : Sono previste dalle prime ore di domani mattina precipitazioni che potranno assumere, a partire dai 400 metri di altezza, carattere nevoso. Lo comunica la Protezione civile della Regione Campania che ha emesso un’Allerta meteo a partire dalle 6 del mattino del 14 febbraio e fino alla mezzanotte successiva, per le precipitazioni nevose e le gelate persistenti oltre i 600-700 metri di altezza. Si raccomanda alle autorita’ competenti, ...

Previsioni Meteo - l’Inverno si scatena : tanta Neve al Centro/Sud tra oggi e domani - ma occhio al GELO in arrivo tra fine Febbraio e inizio Marzo! : Previsioni Meteo – I lettori di MeteoWeb avranno notato l’insistenza, nei nostri editoriali, nel ritenere questa seconda parte di inverno quella che riscatterà l’intera stagione 2017/2018, in termini di freddo e NEVE. Una stagione fino a tutto gennaio pressoché amorfa in riferimento a eventi tipicamente invernali. Ebbene, già Febbraio sta mostrando ben altro piglio, con piogge diffuse e aria senz’altro più rigida in via generale. Ma lo ...

Allerta Meteo - vortice freddo in arrivo al Centro-Sud - attesi temporali e tanta Neve fino in collina; l’Inverno ingrana la marcia : 1/22 ...

Nuova perturbazione in arrivo : freddo e Neve a bassa quota su tutto il Paese : Nuova perturbazione sull'Italia. Da ieri sera una bassa pressione di origine Nord europea si è tuffata sul mar Ligure per spostarsi gradualmente verso Toscana, Lazio, Umbria, Marche e infine medio ...

Maltempo : Neve in arrivo su regioni Nord : ANSA, - ROMA, 11 FEB - Una perturbazione di origine atlantica farà il suo ingresso domani sulle regioni settentrionali, determinando un generale peggioramento delle condizioni meteo. Il Dipartimento ...

Previsioni meteo Olimpiadi PyeongChang 2018 : fine settimana gelido - oltre i -10°! Neve in arrivo per la discesa maschile? : Le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 saranno particolarmente gelide, le temperature si preannunciano polari per le due settimane di gare, l’inverno è veramente pungente in questa zona della Corea del Sud e tutte le competizioni potrebbero esserne condizionate, soprattutto per quanto concerne le discipline che si svolgono all’aperto. La Cerimonia d’Apertura si svolgerà con una temperatura abbondantemente sotto i 10 ° C e a ...

Allerta Meteo - l’aria fredda in arrivo dal Sahara : ecco perché il ciclone Africano porterà tanta Neve in Calabria e Sicilia : 1/6 ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : nuova perturbazione - pioggia e Neve in arrivo : “Una nuova perturbazione interesserà la regione nella seconda parte della giornata di martedì 6-2-2018 con precipitazioni diffuse su tutto il territorio ad iniziare dal settore occidentale in estensione ed intensificazione sul settore centro-orientale dalla sera. Si prevede una quota neve inizialmente medio alta (oltre 600-800 metri) in abbassamento in serata fino ai 200-300 metri nelle province di Piacenza e Parma mentre la quota neve è ...

Allerta Meteo - avviso della protezione civile : tanta Neve in arrivo sull’Italia tra Lunedì 5 e Martedì 6 Febbraio - fin in pianura al Nord : Allerta Meteo – Un sistema di correnti in quota, moderatamente instabile, raggiungerà nelle prossime ore le regioni Nord-occidentali del nostro Paese, dando luogo a precipitazioni nevose anche a quote basse specie sul piemonte centro-meridionale. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le Regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori ...