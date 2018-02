NCIS Los Angeles 9 Cambiamenti shock nella squadra! Anticipazioni del 17 febbraio 2018

NCIS Los Angeles 9 su Rai2 dal 17 febbraio - la settimana dopo Sanremo : programmazione ufficiale : Finalmente c'è una data ufficiale per il debutto di NCIS Los Angeles 9 su Rai2 . L'amata serie tv crime, che ha animato il sabato italiano nei mesi scorsi, sta per tornare con gli episodi della nuova stagione in prima visione assoluta. Nei mesi scorsi vi avevamo annunciato che la serie sarebbe tornata a gennaio, salvo poi posticipare la messa in onda per il 10 febbraio . Al termine della settimana dedicata al Festival di Sanremo 2018 e a ...

NCIS New Orleans torna nel 2018 in accoppiata con NCIS Los Angeles : la programmazione su Rai2 : Il finale di stagione di NCIS New Orleans 3 è andato in onda su Rai2 lo scorso sabato 2 dicembre: per questo motivo, il secondo canale proporrà nella serata di questo 9 dicembre due episodi in replica, uno di NCIS 13 e uno di NCIS New Orleans 2. La quarta stagione della serie, spin-off di NCIS ambientato proprio nella città dello Stato della Louisiana, ha già debuttato negli Stati Uniti da mesi: la première, vale a dire l'episodio 4x01 ...