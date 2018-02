NBA | All Star Game 2018 | il team ‘Mondo’ vince con margine il ‘Rising Star Challenge’

NBA - All-Star Game Weekend : gare - partecipanti - orari e dove vederlo : Come vederla - In diretta su Sky Sport 2 HD e Sky Go con commento in italiano, il giorno successivo in replica alle 11:30 su Sky Sport 1 HD, alle 17:00 e alle 22:45 su Sky Sport 2 HD. partecipanti ...

NBA - al via l'All Star Game weekend di Los Angeles : Gli ingredienti per uno spettacolo unico al mondo insomma ci sono tutti, ora non resta che passare la palla ai protagonisti dello show che sapranno certamente allietare gli appassionati di palla a ...

NBA - Belinelli esordio da star con Philadelphia. Gallinari - 20 - trascina i Clippers : Doppia W per gli italiani della Nba. Gallinari con i suoi Clips ne fa 20 ai Celtics, Belinelli con Phila mette a referto 17 punti agli Heat. Ecco come è andata... DeAndre Jordan, 30 punti per lui ...

NBA - Boston crolla ancora : Gallinari ne fa 20 e i Clippers volano : Doc Rivers lo aveva detto: osservare da vicino i Boston Celtics in occasione del ritiro della maglia di Paul Pierce era stata un'esperienza illuminante. Pochi giorni dopo, i suoi L.A. Clippers hanno ...

Wild Side Basketball n. 21 su VicenzaPiu.tv - dopo lo streaming qui on demand : ospite di eccezione Riccardo Visconti - poi NBA e basket vicentino : Puntata numero 21 di Wild Side basketball con un ospite decisamente importante. Ai nostri microfoni Riccardo Visconti della Scaligera Verona .

Swagger sarà la nuova serie TV Apple dedicata alla stella dell'NBA Kevin Durant - : Lo riporta Variety , secondo cui lo show si intitolerà 'Swagger', e metterà in evidenza il mondo del basket amatoriale dell'Athletic Union , AAU, , una sorta di documentario sulla vita dei giocatori, ...

NBA - All Star Game 2018 : il programma con orari tv italiani e i partecipanti Video : L'America del basket è pronta a fermarsi per l'All Star Game della Nba [Video]. Evento tra i più importanti della stagione cestistica statunitense, nonché appuntamento tra i più attesi e amati anche dagli appassionati di tutto il mondo, giunto alla 67esima edizione, con sede a Los Angeles l'All Star Game 2018 è in programma dal 16 al 18 febbraio 17-19 febbraio in Italia per via delle nove ore di fuso orario con Los Angeles, presso lo Staples

Boston Cleveland (risultato live 0-0): palla a due! (NBA) Alle ore 21:30, di scena la sfida fra i Celtics e i Cavaliers, in quel del TD Garden

NBA - Gallinari show - ma Clippers battuti : ANSA, - ROMA, 11 FEB - Un grande Danilo Gallinari, tornato dopo un lungo stop per infortunio, non basta ai Los Angeles Clippers, usciti battuti dallo scontro con i Philadelphia 76ers , prossima ...

NBA - troppo Embiid - non bastano i 22 punti di Gallinari : Philadelphia batte i Clippers : Philadelphia 76ers-L.A. Clippers 112-98 TABELLINO Non conta ancora come la prima vittoria di Marco Belinelli in maglia Sixers , annunciato nella notte l'accordo dell'ex giocatore di Atlanta con la ...

NBA 2018 : Golden State domina San Antonio - show di Anthony Davis. Danilo Gallinari oltre i 20 punti : C’era attesa, in vista della nottata odierna della stagione regolare dell’NBA 2018, per lo scontro diretto tra San Antonio Spurs e Golden State Warriors. Pur dopo un primo quarto tutto in favore degli Speroni, i campioni NBA in carica hanno stretto le viti della difesa, interrompendo il flusso offensivo di Aldridge e compagni, pur continuando con ottime medie realizzative che li hanno portati prima al sorpasso e successivamente a ...

NBA - Blake Griffin superstar e Kobe Bryant MVP : la storia dell'All-Star Game 2011 : Il protagonista di quella tre-giorni losangelena fu senza ombra di dubbio Blake Griffin, presentato al mondo come il volto nuovo della lega. Dopo una prima parte di stagione sfavillante, il rookie ...

NBA : Clippers vincenti - bene Gallinari : ROMA, 10 FEB - Grazie anche ai 16 punti di Danilo Gallinari i Los Angeles Clippers passano per 108-95 in casa dei Detroit Pistons in una delle partite della notte Nba Kyle Korver , 30 punti, trascina ...