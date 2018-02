NATO | perché l' Ucraina non può entrare nell' Alleanza

“Ecco perché ho saltato la partita”. La foto e la storia che sta commuovendo l’Italia. Fabio ha rinunciato alla gara più importante di campioNATO - ma quando si scopre il motivo tutti restano di stucco : un cuore grande così : Fabio Caramel, 26enne difensore dello Spinea (formazione che milita nel campionato veneto di Promozione), ha mostrato grandi qualità personali e il suo gol più bello lo ha segnato domenica scorsa quando ha scelto di non rispondere ‘presente’ alla convocazione del tecnico, saltando una gara molto importante contro l’Arcella. Il motivo? Da brividi. E così la sua storia ha subito fatto il giro del web, portando il calcio di ...

CHIARA MACI MAMMA BIS/ È NATO Andrea - figlio di Filippo La Mantia : "Ecco perchè lo abbiamo chiamato così" : CHIARA MACI è diventata MAMMA per la seconda volta! È nato Andrea, fratellino di Bianca e primo figlio avuto con lo chef Filippo La Mantia.(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 22:25:00 GMT)

Michele - incateNATO al letto perché disabile : parla la mamma dopo la scarcerazione : Pomeriggio 5 torna sul caso registrato a Saviano, in provincia di Napoli, dove un ragazzo di 36 anni, disabile e affetto da psicosi, veniva tenuto legato al letto dai genitori . La coppia è stata ...

Strage Florida - killer espulso perché violento "Antincendio azioNATO per far uscire tutti" : Il giovane assassino, Nikolas Cruz, è stato incriminato con 17 capi d'accusa per omicidio premeditato. Fu cacciato dal liceo dopo aver litigato col fidanzato della sua ex ragazza. Secondo la ricostruzione ha azionato l'allarme per far svuotare le aule e avere più bersagli da colpire.

"Lui mi dà fuoco perché mi ama" : la sentenza con cui il fidanzato di Ylenia è stato condanNATO : Nelle motivazioni della sentenza di condanna l'analisi del comportamento della ragazza che ha difeso il suo aguzzino. "La vittima ha bisogno di un recupero"

Luciano Moggi da Giletti : 'Calcio marcio? Vi spiego come e perché vengono presi certi alleNATOri' : Da Massimo Giletti a Non è l'Arena su La7 si parla di 'Calcio marcio' e della vicenda di Filippo Consolo , un giovane giocatore invitato a giocare in una squadra dietro pagamento di 30mila euro. In ...

“Ecco chi l’ha stregato”. Sanremo : trionfo triste (solo per le fan) di Ultimo. Sul palco dell’Ariston ha fatto girare la testa per la sua bravura - ma anche per il look da bello e danNATO. Ma occhio perché il suo cuore lo ha preso proprio lei : La quarta puntata del festival di Sanremo ha veramente accontentato tutti. Lo spettacolo ha avuto un successo pazzesco: “Il Festival di Sanremo fa poker di ascolti. La media delle prime quattro serate è di 10 milioni 605 mila spettatori con il 50,7% di share, miglior risultato dal 2005″, ha fatto sapere Angelo Teodoli in conferenza stampa. Merito dei tre conduttori, di un irreprensibile Claudio Baglioni, di un travolgente ...

NBA - perchè i Cleveland Cavaliers hanno rivoluzioNATO la squadra sul mercato? : "Una lenta processione verso la morte". Queste sono state le parole utilizzate dal GM dei Cleveland Cavaliers Koby Altman per descrivere questa stagione della sua squadra, e allora diventa ...

Ecco perché ho deciso di candidarmi al SeNATO con il M5s : Dopo tanti anni da appartenente ad una forza di polizia civile, il Corpo forestale dello Stato, ho subito come tanti miei colleghi l'assurdità della riforma Madia che ha soppresso l'unica forza di polizia che si occupava di tutela dell'Ambiente e dell'Agroalimentare, militarizzando queste funzioni che dovevano rimanere in ambito civile in quanto attengono prioritariamente alla prevenzione dei reati connessi.Abbiamo ancora tutti il ricordo ...

“È proprio una merda di donna”. Isola - volano parole sempre più grosse. La chiacchierata tra naufraghi prende una brutta piega e infatti c’è chi non ci sta di fronte a tanto livore : “No - questo no : non lo posso accettare”. Chi ha scateNATO il caos e perché : Isola dei Famosi: mai come quest’anno le nomination ‘bruciano’ ai naufraghi. Nella prima settimana di reality è stata Eva Henger a prendersela, tanto che per molti (anzi, moltissimi) l’accusa di aver fumato marijuana mossa a Francesco Monte (ora fuori dal gioco per volontà sua) trova ragione proprio nel risentimento nei confronti del Meor, che ha indicato proprio la ex pornostar in Palapa. Poi, settimana numero ...

Nella stanza dei trader : come e perché si è scateNATO l’effetto domino sui mercati : Sono tante le strategie d’investimento che scommettevano sulla bassa volatilità, anche indebitandosi. Così è nato il «flash crash» di Wall Street. Gli algoritmi hanno “affollato” la scommessa ribassista sul Vix e moltiplicato i ribassi con meccanismi automatici, causando un falò che in otto giorni ha bruciato 4mila miliardi di capitalizzazione borsistica nel mondo...

Fact Checking - Grasso : '25mila neomamme hanno abbandoNATO il lavoro perchè non ci sono gli asili nido' : Sulla carriera delle neomamme pesa il fattore asili nido. Pietro Grasso, presidente del Senato e leader di Liberi e Uguali, nelle sue due ultime apparizioni televisive , Unomattina e Otto e Mezzo del ...

Isola - Francesco Monte dopo l'addio : 'Una gogna insopportabile. Ecco perchè ho abbandoNATO il reality' : MILANO - 'Ho deciso di ritirarmi dal gioco perché le ultime vicende dell'Isola dei famosi , hanno fatto si che questo per me non fosse più un gioco appunto, ma una gogna'. Un post condiviso da ...

