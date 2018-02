Mosca attacca | senza prove sul Russiagate chiacchiere

Il presidente attacca Mosca - Pechino - Iran e Corea del Nord e chiede il riarmo nucleare degli Usa : ' Mosca e Pechino stanno minacciando ora la nostra economia, i nostri interessi e i nostri valori. Per questo - ha detto - dobbiamo rendere più forti le nostre Forze armate per dissuadere chiunque da ...

Serie C - da Vantaggiato a Mosca rdelli : attaccanti protagonisti del mercato : E proprio il club laziale, sfumato Moscardelli , continua a lavorare senza sosta sul mercato : in questo senso il nome caldo, come riporta la Gazzetta dello Sport , è quello di Luca Checchin ...

Mosca svela i droni che hanno attaccato le basi russe in Siria : “Se il conflitto Siriano è una vetrina per le tecnologie esistenti ed emergenti, la minaccia di uno sciame UAV è estremamente seria. Sfruttando i droni i terroristi possano colpire qualsiasi parte del mondo, sono necessarie determinate misure per la sua neutralizzazione. La minaccia di attentati che coinvolgono i velivoli senza pilota richiede a tutte le parti interessate di cooperare a livello internazionale. Il fatto che i militanti ...