Morto Ballandi | mondo spettacolo a Baricella per funerali

Morto Bibi Ballandi - storico produttore tv. Fiorello cancella lo show; Milly Carlucci lo scopre in diretta - e Unomattina si scusa - Video : Aveva 71 anni ed era noto per le sue innumerevoli trasmissioni di successo. Sui social il tamtam dei personaggi con cui ha lavorato, da Rosario Fiorello ad Antonella Clerici

È Morto il produttore televisivo Bibi Ballandi : Aveva 71 anni: è noto per aver lavorato ad alcuni dei più importanti programmi di intrattenimento e varietà degli anni Novanta e Duemila