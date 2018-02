Monopoli-Catania | probabili formazioni

Monopoli -Catania - presentazione : Prova di forza : MONOPOLI: CON LE SICILIANE SOLO PAREGGI AL "VENEZIANI" La squadra di mister Giuseppe Scienza ' ex calciatore rossazzurro che ha preso il posto di Tangorra a partire dalla 21ª giornata, la seconda di ...

Monopoli - Scienza : 'Il Catania mi piace molto - tra noi e loro non c'è tanto divario...' - : L'allenatore del Monopoli, Giuseppe Scienza , parla così in conferenza stampa in vista della gara di domenica pomeriggio alle 15.00 contro il Catania: 'Il Catania mi piace molto. Etnei devono vincere e ci aggrediranno: la chiave è ...