Milano Sequestrati 35 mila giocattoli e articoli di carnevale contraffatti

Milano - nella Chinatown maxi sequestrati 35mila giocattoli contraffatti : Sono oltre 35 mila gli articoli di carnevale e i giocattoli contraffatti sequestrati dalla polizia locale di Milano in due diversi interventi; tre persone sono state denunciate. Lo scorso 6 febbraio, ...

Milano : indagine 'Security' - un arresto e 32 - 2 mln euro sequestrati (2) : (AdnKronos) - Dalle indagini sono inoltre emerse responsabilità penali a carico di una consulente fiscale con studio in provincia di Bergamo, Fiorinda Granozio, la quale ha gestito due società cooperative di lavoro bergamasche, destinatarie, per un importo di oltre 2,7 milioni di euro nel periodo 20

Milano : indagine 'Security' - un arresto e 32 - 2 mln euro sequestrati : Milano, 13 feb. (AdnKronos) - I militari del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Varese e personale della Squadra Mobile della Questura di Milano, nell’ambito dell’operazione 'Security', hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G

Droga viale Certosa Milano - sequestrati 6 chili di hashish : La Polizia di Stato, nel corso dei servizi di controllo del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti disposti dal Questore di Milano Marcello Cardona, ha arrestato ...

A Milano Sequestrati capi con pellicce vere spacciate per finte : Milano, 27 dic. (askanews) I vigili hanno sequestrato in un magazzino in via Bovisasca a Milano 8.838 capi di vestiario con marchio contraffatto e contenenti pellicce di origine animale indicate in ...

Milano - luci di Natale e giocattoli taroccati : sequestrati 333mila articoli pericolosi : Ispezione in due depositi che stoccavano materiale proveniente dal Sud est asiatico, a Chinatown e a Trezzano. I titolari denunciati per contraffazione,...

Milano : sequestrati giocattoli e articoli Natale contraffatti : Milano, 21 dic. (AdnKronos) - Sono stati sequestrati a Milano in due diverse operazioni oltre 333 mila articoli contraffatti e pericolosi, tra luminarie, cappellini e alberi di Natale, giocattoli e attrezzature elettroniche, per un valore complessivo di 800 mila euro. Due interventi, datati 25 ottob