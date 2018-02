Milan | Gattuso in conferenza tra battute e frasi serie | “Cutrone deve fare l’amore | sul

Gattuso 'Samp può sbagliare - Milan no' : "Mi ha aperto un mondo quando l'ho sentito parlare anni fa a Coverciano, e non nego di aver copiato qualcosa da lui - ha raccontato Gattuso -. Mi dispiace aver avuto poco tempo per preparare questa ...

Milan, sirene straniere per Gattuso: si lavora sul fronte rinnovo - Da oggetto misterioso a perno fondamentale per il futuro. Gennaro Gattuso sembrerebbe aver convinto la critica e la dirigenza rossonera in vista della prossima stagione.

Milan - Gattuso ha un corteggiatore estero. Rifinanziamento entro maggio : Rino Gattuso è l'allenatore del momento: ha risollevato il Milan e raccoglie consensi, anche fuori dal mondo rossonero. Un club estero , forse anche più di uno, ha fatto arrivare al tecnico calabrese messaggi di grandi interesse, come svela un servizio di Alessandra Gozzini sulla Gazzetta in edicola ...

Gattuso ha il Milan in pugno : fatica - testa - San Siro riconquistato. E sono tutti con lui : In fondo, Rino Gattuso aveva già detto tutto in quella mattina del 28 novembre a Milanello, quando si presentava ai giornalisti come nuovo allenatore del Milan. "Per giocare a calcio si deve fare ...

Milan - una rinascita firmata Gattuso : solidità in difesa e un Cutrone letale : Qualcosa è cambiato in casa Milan. La grinta di Rino Gattuso ha portato una ventata di entusiasmo a Milanello. I risultati utili consecutivi sono nove, coppe comprese. Un cammino incredibile che ha ...

Milan - Gattuso/ "Risultato bugiardo - c'è grande partecipazione - sono tranquillo sul mio futuro" : Milan, parla Gattuso: "Risultato bugiardo, c'è grande partecipazione, sono tranquillo sul mio futuro". Ha parlato il tecnico dei rossoneri al termine.

Logico ed equilibrato : così cresce il Milan di Gattuso : Rino ha rigenerato una squadra che sembrava alla deriva. E ora , con tanto di scuse, merita una riconferma

Milan - arriva il messaggio di Gattuso che riempie d’orgoglio i tifosi rossoneri : E’ stato un Milan combattivo e concreto quello uscito vincitore dalla partita col Ludogorets. I rossoneri hanno rifilato tre gol ai bulgari, mantenendo inviolata la propria rete, ipotecando il passaggio agli ottavi di finale. Il protagonista della partita è stato il ‘solito’ Patrick Cutrone, il quale ha sbloccato il risultato con un bel gol a fine prime tempo. Adesso il Milan potrà preparare la partita di ritorno con calma, concentrandosi sulla ...