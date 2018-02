“Migranti non lasciateci soli con i fascisti” La foto delle femministe su Facebook

Elezioni - Renzi : “Migranti ? Non condivido linea della Bonino. Quella di Minniti è molto più seria” : “Migranti? Non condivido la linea di Emma Bonino. Quella di Minniti , invece, è molto solida, sta aiutando l’Italia ed è molto più seria e credibile di altre. Per risolvere il problema dell’immigrazione, bisogna bloccare le partenze, cosa che ha fatto Minniti . Io sono orgoglioso del suo lavoro”. Sono le parole del leader del Pd, Matteo Renzi , ospite di Otto e Mezzo, su La7. L’ex presidente del Consiglio respinge duramente l’ipotesi di un flop del ...

Elezioni - Berlusconi : “Migranti non sanno come vivere e compiono furti nelle case. Cambieremo legge sulla legittima difesa” : Silvio Berlusconi torna ad attaccare i migranti presenti in Italia. Per il leader di Forza Italia ce ne sono 600mila “che non sanno come vivere e compiono furti in appartamento“. La soluzione? “Secondo la sinistra la gente si può difendere solo di notte, per noi ci si può difendere sempre per cui Cambieremo la legge sulla legittima difesa“. Ospite di Dalla vostra parte su Rete4, l’ex presidente del Consiglio ...