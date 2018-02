Michael Schumacher | l' esperto | ​Può tornare a una vita normale

Michael Schumacher - il luminare : 'Dopo quattro anni di coma può tornare a una vita normale' : A rompere il silenzio su Michael Schumacher ci pensa Mark Obermann , direttore del Centro di neurologia della clinica Asklepios di Seesen. Un luminare, insomma, il quale afferma che l'ex ferrarista ...

Michael Schumacher - il colpo allo stomaco. L'annuncio - dolorosissimo - del fratello Ralf : Un colpo basso per chi ha amato Michael Schumacher , la sua vita e, in generale, il mondo dei motori. È stato Ralf Schumacher , fratello del tedesco pluri-campione del mondo di F1 rimasto gravemente ferito dopo un terribile incidente sugli sci a fine 2013, ad annunciare che il circuito di Kerpen sta per chiudere. Il kartodromo di cui la famiglia Schumacher è ...

Demolita la pista di go-kart di Michael Schumacher! Diventa miniera di carbone : qui fece i suoi primi giri : Sono passati quattro anni dal terribile incidente che sta costringendo Michael Schumacher in coma. Il pluri Campione del Mondo di Formula Uno sta attraversando un momento molto complicato della propria vita e ci sono pochissime notizie sul suo attuale stato di salute. Nel frattempo, però, arriva una spiacevole notizie ...

Demolita la pista di go-kart di Michael Schumacher! Diventa miniera di carbone : qui fece i suoi primi giri : Sono passati quattro anni dal terribile incidente che sta costringendo Michael Schumacher in coma. Il pluri Campione del Mondo di Formula Uno sta attraversando un momento molto complicato della propria vita e ci sono pochissime notizie sul suo attuale stato di salute. Nel frattempo, però, arriva una spiacevole notizie dalla Germania: il circuito di kart nei pressi di Colonia in cui Schumi ha mosso i suoi primi passi sarà riconvertito a una zona ...

F1 - Toto Wolff : “Lewis Hamilton punta i sette titoli di Michael Schumacher” : Da pochi mesi è arrivato il quarto titolo mondiale in F1 per Lewis Hamilton. Il fenomeno britannico della Mercedes però non si vuole accontentare e vuole continuare ad abbattere record. 32 (quasi 33) le primavere ormai alle spalle, c’è spazio però per almeno altre tre/quattro stagioni al top. Proprio per questo c’è spazio per provare a raggiungere un primato storico: quello dei sette titoli iridati detenuto da Michael Schumacher. Ad ...

Michael Schumacher - buon compleanno/ 49 anni : l'omaggio di Sebastian Vettel (3 gennaio) : compleanno Michael Schumacher, Formula 1: 49 anni per Schumi, fra auguri e speranze. Il messaggio della Ferrari, nessuna novità sulle condizioni di salute (oggi 3 gennaio)(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 21:10:00 GMT)

Michael Schumacher - BUON COMPLEANNO / 49 anni : l'omaggio di Hamilton che gli ha tolto un record (3 gennaio) : COMPLEANNO MICHAEL SCHUMACHER, Formula 1: 49 anni per Schumi, fra auguri e speranze. Il messaggio della Ferrari, nessuna novità sulle condizioni di salute (oggi 3 gennaio)(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 20:00:00 GMT)

Michael Schumacher - buon compleanno / 49 anni : la famiglia ringrazia la Ferrari per gli auguri - oggi 3 gennaio : compleanno Michael Schumacher, Formula 1: 49 anni per Schumi, fra auguri e speranze. Il messaggio della Ferrari, nessuna novità sulle condizioni di salute (oggi 3 gennaio)(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 16:28:00 GMT)

F1 - Michael Schumacher compie 49 anni! Gli auguri della Ferrari : “I nostri pensieri sono sempre con te”. Quattro anni in coma : sono passati Quattro anni dall’incidente di Meribel, Michael Schumacher rimane in coma. Non ci sono molte notizie sullo stato di salute del pluri Campione del Mondo, icona indimenticabile della Ferrari. Oggi il tedesco compie 49 anni e il Cavallino Rampante ha voluto ricordarlo con un bel tweet. Schumi attualmente è nella sua casa in Svizzera, protetto dall’affetto dei familiari e da assoluta riservatezza. Non si è ancora ripreso dal ...

Michael Schumacher compie oggi 49 anni. Le sue condizioni 4 anni dopo il terribile incidente - VIDEO : Michael è una persona molto speciale, lo è per il mondo dei motori, lo è per me, è un vero amico e continua a lottare per riprendersi ". Noi della redazione di NewNotizie.it abbiamo voluto celebrare ...

Michael Schumacher - BUON COMPLEANNO / 49 anni : Schumi come sta? Le domande dei tifosi (oggi 3 gennaio) : COMPLEANNO MICHAEL SCHUMACHER, Formula 1: 49 anni per Schumi, fra auguri e speranze. Il messaggio della Ferrari, nessuna novità sulle condizioni di salute (oggi 3 gennaio)(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 12:40:00 GMT)

#keepfighting #ForzaMichael : Schumacher compie 49 anni : Il campione della Formula Uno Michael Schumacher compie 49 anni. La scuderia Ferrari ha rivolto un messaggio a lui e alla sua famiglia: “I nostri pensieri sono sempre con lui. #keepfighting #ForzaMichael”. La scuderia di Maranello ricorda il campione tedesco…Continua a leggere →

Michael Schumacher - buon compleanno/ Formula 1 : 49 anni per Schumi - fra auguri e speranze (oggi 3 gennaio) : compleanno Michael Schumacher, Formula 1: 49 anni per Schumi, fra auguri e speranze. Il messaggio della Ferrari, nessuna novità sulle condizioni di salute (oggi 3 gennaio)(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 10:35:00 GMT)

Michael Schumacher compie 49 anni : gli auguri della Ferrari al suo campione : “Oggi Michael compie 49 anni, i nostri pensieri sono sempre con lui. #Keepfighting #ForzaMichael”. Questo il tweet della Scuderia Ferrari per il 49esimo compleanno di Michael Schumacher, sette volte campione del mondo di Formula 1. Da quattro anni, dal 29 dicembre 2013, Schumi lotta con le gravi conseguenze del drammatico incidente avvenuto sulle nevi francesi di Meribel, mentre sciava insieme al figlio. (ITALPRESS). L'articolo ...