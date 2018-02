Messy bun | il raccolto facile che piace a Meghan Markle

vanityfair

(Di sabato 17 febbraio 2018) Pettina, arrotola, fissa con un elastico sottile e poi lascia fare al caso. Sono queste le quattro regole base per ottenere unbun a prova di freddo, capelli ingestibili e anche quelli del lunedì mattina. E sì, perché ammettiamolo, l’inizio settimana è difficile anche per la nostra capigliatura. Ad apprezzare il suo stile effortless chic è senza dubbio l’attriceche nelle sue ultime apparizioni pubbliche a fianco del Principe Harry ha sfoggiato una serie di chignon bassi, imprecisi con numerose ciocche di capelli lasciate libere lungo il viso. E vista l’amicizia stretta con Victoria Beckham non c’è da stupirsi: ilbun è una delle acconciature preferite dall’ex-spice. LEGGI ANCHEAcconciature per capelli lunghi Uncasual e raffinato molto amato anche da modelle come Kendall Jenner, Gigi Hadid. Alessandra Ambrosio e Hailey ...