Messico | terremoto di magnitudo 7 2 nello stato di Oaxaca Video

Terremoto in Messico di 7.2 - terrore a Oaxaca. "Danni - ma per adesso nessuna vittima". Replica di 5.8 : Un Terremoto di fortissima intensità è stato avvertito nel sud-ovest del Messico alle 17.39 locali, le 0.39 in Italia. La scossa, con epicentro a circa 30 km da San...

Terremoto Oggi/ INGV ultime scosse : Messico - forte sisma M 5.8 (ore 16 : 30 - 9 febbraio 2018) : Terremoto Oggi, 9 febbraio 2018: INGV ultime scosse e notizie. Catania, sisma di magnitudo 2.1 a Ragalna. Gli aggiornamenti in tempo reale sull'attività sismica(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 16:20:00 GMT)

Terremoto Messico : forte scossa a Nord Est di Loreto : Un Terremoto di magnitudo 6.3 ha colpito il Messico Nord-orientale. Il servizio sismologico nazionale ha reso noto che l’epicentro è stato localizzato a 76 km a Nord-est della città di Loreto, ad una profondità di 16 km. Sono state attivate le procedure disposte dalla Protezione Civile, al momento non risultano vittime o danni. Per precauzione, sono state evacuate numerose scuole e sono in corso ispezioni in edifici potenzialmente a ...

Messico : forte scossa di terremoto nel Golfo di California - 19 gennaio 2018 : forte scossa nel Golfo di California, in Messico. Tremori e paura a Hermosillo. I dati dell'USGS. Una forte scossa di terremoto è stata registrata oggi 19 gennaio 2018, esattamente alle 17.17...