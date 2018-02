Messico | terremoto 7 2 nello stato di Oaxaca Precipita elicottero | 2 morti - Video

Violenta scossa di terremoto nel sudovest del Messico - avvertita anche nella capitale [VIDEO - DATI e MAPPE] : 1/5 ...

Scosse di terremoto fino a magnitudo 7.2 in Messico - gente lascia le abitazioni e scende in strada Mappa : Una forte scossa di terremoto di magnitudo 7.2 è stata registrata alle 17.39 di ieri ora locale (le 00.39 odierne in Italia) nel sudovest del Messico. Secondo i rilevamenti...

Terremoto in Messico di 7.2 - terrore a Oaxaca. "Danni - ma per adesso nessuna vittima". Replica di 5.8 : Un Terremoto di fortissima intensità è stato avvertito nel sud-ovest del Messico alle 17.39 locali, le 0.39 in Italia. La scossa, con epicentro a circa 30 km da San...

