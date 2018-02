Messico | elicottero si schianta in fase di atterraggio | 13 morti | ministro salvo

Terremoti : Messico - sono 13 i morti in incidente elicottero : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Messico - scossa di terremoto di magnitudo 7.2. Precipita un elicottero durante sopralluogo : due morti : Una forte scossa di terremoto di magnitudo 7.5 è stata registrata alle 17,39 di venerdì 16 febbraio ora locale (00,39 in Italia) nel sudovest del Messico. Secondo i rilevamenti dell’agenzia sismologica statunitense Usgs, il terremoto ha avuto ipocentro a 25 km di profondità ed epicentro circa 30 km da San Agustín Chayuco nello Stato di Oaxaca, ma è stata avvertita in tutto il centro e il sud del Paese. Al momento non si sono registrate vittime, ...

Messico - scossa 7.2 nello Stato di Oaxaca. Precipita elicottero : 2 morti - Video|Foto : La scossa è stata avvertita anche nella capitale Città del Messico, a 500 km dall’epicentro: decine di edifici danneggiati e migliaia di sfollati ma nessuna vittima

