MERKEL-GENTILONI Il potere che manca all' Italia per contare in Europa

L'esercito a Rio e l'incontro Gentiloni MERKEL. Le notizie del giorno - in breve : DAL MONDO Robert Mueller ha incriminato tredici cittadini russi e tre entità russe nel quadro delle indagini sulle interferenze del Cremlino nelle primarie del Partito democratico e nella campagna ...

Gentiloni rassicura la MERKEL : : 'Sul bilancio Ue l'Italia farà la sua parte' ha poi garantito il premier, sostenendo che è necessario concentrare le risorse su sicurezza, difesa, i temi dell'immigrazione, gli investimenti e le ...

Paolo Gentiloni - cosa promette ad Angela MERKEL in conferenza stampa sulle elezioni italiani : Non saranno certo i sondaggi a scegliere il prossimo governo italiano: Paolo Gentiloni, in conferenza stampa con Angela Merkel, mette in guardia da chi disegna scenari foschi di governi impossibili, ...

Gentiloni vede MERKEL : sociale e migranti investimenti per nuova Ue : Roma, 16 feb. , askanews, L'Europa investa risorse del suo bilancio sul modello sociale europeo e sullagestione del fenomeno migratorio: così si potranno battere i populisti. Lo ha detto il presidente ...

Paolo Gentiloni - la più grande umiliazione a Berlino : perché la MERKEL non l'ha neanche ricevuto : Totò e Peppino divisi a Berlino, era il titolo del vecchio film: come dire che nella capitale tedesca ai visitatori italiani può a volte capitare di incappare in contrattempi inenarrabili, proprio per ...

Rinviato incontro Gentiloni-MERKEL : ANSA, - BERLINO, 7 FEB - Per il protrarsi in Germania dei colloqui sulla formazione del governo di coalizione è stato riprogrammato al 15 febbraio il bilaterale tra il premier Paolo Gentiloni e la ...

Rinviato incontro Gentiloni-MERKEL : E' stata la stessa cancelliera a contattare il premier spiegandogli che oggi il tempo da dedicare al bilaterale sarebbe stato troppo ridotto a causa dei suoi impegni di politica interna. Gentiloni, ...

Germania - rinviato incontro Gentiloni-MERKEL per governo Berlino : Berlino - Rinvio all'ultimora dell'incontro Gentiloni-Merkel. Il premier Italiano arriva nella capitale tedesca in mattinata per l'atteso faccia a faccia con la Cancelliera ma la full immersion nelle ...

Gentiloni mercoledì a Berlino a lezione di 'grande coalizione' da MERKEL : ROMA A pranzo da Angela Merkel. Paolo Gentiloni domani sarà a Berlino dove incontrerà la Cancelliera tedesca che sta mettendo a punto gli ultimi dettagli dell'alleanza con i socialisti di Schultz. ...

Mercoledì bilaterale Gentiloni-MERKEL a Berlino sulla nuova Ue : Roma, 2 feb. , askanews, Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni sarà a Berlino Mercoledì 7 febbraio per incontrare la Cancelliera Angela Merkel alle 12. Al termine terranno una conferenza stampa. ...

Gentiloni a Berlino da MERKEL 7 febbraio : I due leader pranzeranno insieme e si confronteranno sulle relazioni bilaterali, sulla politica europea e su temi internazionali, ha spiegato Seibert.

A Davos MERKEL e Gentiloni contro il protezionismo di Trump. E Macron : "Più tasse ai giganti hi tech" : Se pensiamo che l'accavallarsi di posizioni protezionistiche possa convivere con lo sviluppo dell'economia mondiale credo che sia un errore", ha detto. E ha quindi aggiunto: "Sono convinto che si può ...

MERKEL e Gentiloni contro il nuovo protezionismo di Trump. E Macron : "Più tasse ai giganti hi tech" : Se pensiamo che l'accavallarsi di posizioni protezionistiche possa convivere con lo sviluppo dell'economia mondiale credo che sia un errore", ha detto. E ha quindi aggiunto: "Sono convinto che si può ...

MERKEL e Gentiloni contro il nuovo protezionismo di Trump : «Dimenticate le lezioni della Storia» : Da Davos i leader attaccano le posizioni dell’amministrazione americana. La cancelliera: «L’unica risposta è la cooperazione e il multilateralismo». Il premier italiano: «Si deve fare molta attenzione che non ci sia una rincorsa verso posizioni protezionistiche»