Olimpiadi invernali 2018 Pyeongchang / Risultati live - Medagliere - programma e italiani (oggi 17 febbraio) : Olimpiadi invernali Pyeongchang 2018: Risultati live, programma e italiani in gara. Oggi 17 febbraio ben nove finali per il medagliere: tante speranze italiane(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 00:50:00 GMT)

Il Medagliere delle Olimpiadi invernali 2018 : Aggiornato al termine di ogni giornata di gare (quindi nel primo pomeriggio italiano): in testa c'è la Germania, l'Italia è nona The post Il medagliere delle Olimpiadi invernali 2018 appeared first on Il Post.

Olimpiadi invernali 2018 - Pyeongchang / Risultati e Medagliere : Italia a quota 6 - Germania in vetta : Olimpiadi invernali Pyeongchang 2018: Risultati live, programma e Italiani in gara. Oggi 15 febbraio sette finali per il medagliere: speranze con Moioli e sci alpino(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 15:09:00 GMT)

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : l’Italia sogna la top10 nel Medagliere. Decisiva l’ultima settimana : Con sei medaglie, di cui due d’oro, l’Italia sta rispettando le attese alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Alla vigilia il presidente del Coni, Giovanni Malagò, era stato chiaro: “Obiettivo doppia cifra, magari con 3 ori“. Ad oggi, siamo in piena tabella di marcia. Il medagliere vede il Bel Paese in nona posizione e fa sognare un risultato insperato alla vigilia: chiudere tra le migliori 10. Un traguardo davvero ...

Medagliere Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : la classifica aggiornata in tempo reale. Italia nona con gli ori di Moioli e Fontana : Le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 sono in programma da giovedì 8 febbraio a domenica 25 febbraio. Più di due settimane di spettacolo tra neve e ghiaccio in Corea del Sud, 102 titoli in palio in 15 sport differenti, tanti Campioni pronti a darsi battaglia per la conquista delle tanto agognate medaglie. L’Italia vuole essere protagonista con una delegazione composta da ben 121 atleti, la più numerosa di tutti i tempi eccezion fatta ...

Medagliere Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : la classifica aggiornata in tempo reale. Italia nona con 5 medaglie : Le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 sono in programma da giovedì 8 febbraio a domenica 25 febbraio. Più di due settimane di spettacolo tra neve e ghiaccio in Corea del Sud, 102 titoli in palio in 15 sport differenti, tanti Campioni pronti a darsi battaglia per la conquista delle tanto agognate medaglie. L’Italia vuole essere protagonista con una delegazione composta da ben 121 atleti, la più numerosa di tutti i tempi eccezion fatta ...

