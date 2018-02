Maxi blitz antidroga in 16 città italiane | 25 pusher arrestati

Maxi blitz antidroga in 16 città italiane : 25 arresti nell'operazione Pusher : Roma, 17 feb. , askanews, Maxi blitz antidroga della polizia in 16 città italiane: 25 arresti, perquisizioni e sequestri di sostanze stupefacenti, è il bilancio dell'operazione 'Pusher', con centinaia ...

Mafia e scommesse - Maxi blitz a Palermo : in carcere anche "il re delle slot" : blitz antiMafia a Palermo dall'alba di giovedì, finisce in carcere anche il re delle scommesse: "Era in affari con i boss" Sono 31 le persone individuate dalla polizia...

Napoli - Maxi blitz a Porta Nolana : task force contro gli ambulanti abusivi : Sono in corso, da stamani, a Napoli massicci servizi di controllo interforze a cui partecipano polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza e polizia municipale. I servizi di controllo stanno ...

Spada - Maxiblitz contro il clan a Ostia : 32 arresti - per il gip è mafia. Una vittima : "Meglio stare con loro" Foto : Operazione contro il clan Spada ad Ostia da parte di Polizia e Carabinieri. Sono complessivamente 32 le ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal gip del tribunale di Roma su richiesta...

Maxi blitz nel Parco Verde di Caivano : smantellata la nuova piazza di spaccio della camorra : Una vasta operazione di polizia è in corso da alcune ore al Parco Verde di Caivano. Gli agenti della questura di Napoli stanno eseguendo numerose perquisizioni. I controlli sono stati disposti nell'...

Maxi-blitz a Ostia contro il clan Spada : 32 arresti per mafia - c'è anche l'aggressore dell'inviato Rai Daniele Piervincenzi : Un'operazione contro il clan Spada è in corso ad Ostia da parte di Polizia e Carabinieri. Sono complessivamente 32 le ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal gip del tribunale di Roma su richiesta della Direzione distrettuale antimafia.Nei confronti dei soggetti arrestati, la procura di Roma contesta, a vario titolo, il 416 bis, l'associazione a delinquere di stampo mafioso. Capi e affiliati sono ritenuti "responsabili, tra ...

Mafia - Maxiblitz nel messinese : 40 arresti - decapitato il clan dei barcellonesi : I carabinieri del Comando Provinciale di Messina, insieme al Ros e alla Polizia di Stato, hanno portato a termine un maxiblitz antiMafia nel messinese, terminato con l'arresto di 40 persone indiziate di delitti di associazione...

Mafia : Maxiblitz ad Agrigento - al via oggi gli interrogatori : Palermo, 24 gen. (AdnKronos) - Prenderanno il via questa mattina al carcere Pagliarelli di Palermo gli interrogatori di garanzia delle 57 persone arrestate due giorni fa nella maxioperazione che ha decapitato la cosca agrigentina. In carcere gregari e fiancheggiatori del mandamento “della Montagna”

Messina - Maxi blitz antimafia : 40 arresti : maxi blitz in provincia di Messina. I carabinieri del Comando di Provinciale del capoluogo siciliano, del Ros e della Polizia stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip presso ...

