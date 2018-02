Matteo Salvini e Fabrizio De Andrè

Blastingnews

: - Ripartire dall'agricoltura. Perché l'agricoltura è Lavoro, salute, futuro. - Ben detto Matteo Salvini!... - LegaSalvini : - Ripartire dall'agricoltura. Perché l'agricoltura è Lavoro, salute, futuro. - Ben detto Matteo Salvini!... - stanzaselvaggia : Matteo Salvini è l’esempio più illuminante e efficace di “leone da tastiera”. Ora che ce l’ha lì accanto, con la Bo… - Noiconsalvini : Elezioni 2018, Matteo Salvini premier del centrodestra? “Sì, con un voto in più di Forza Italia!” -

(Di sabato 17 febbraio 2018) Se dovessimo tirare ad indovinare le preferenze in fatto di musica di, di certo la prima cosa che ci verrebbe in mente non sarebbeDe. Ma ecco che il leader della lega sorprende tutti esultando per l'inclusione nel palinsesto rai del film "De André- Principe libero". Un grande fan a quanto pare, ma come è possibile? In teoria basterebbe un verso di "Coda di lupo" o di "Canzone del maggio" per far rabbrividire un qualsiasi militante della Lega, tanto che "perchè avete votato ancora la sicurezza, la disciplina: convinti di allontanare la paura di cambiare" suona come l'antitesi della campagnaana. Ma non è sulla supposta incoerenza di delle affermazioni diche voglio soffermarmi, quanto piuttosto sulla polemica generatasi: come era ovvio la sua affermazione ha generato molto scalpore, ma non, come ci si potrebbe aspettare, nelle file ...