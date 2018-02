Maria De Filippi | colpo epocale per la regina di Mediaset | l’annuncio arriva in diretta

Tina Cipollari sul trono di Maria De Filippi? La verità : Tina Cipollari, famosissimo personaggio di Canale 5, reso noto al pubblico grazie al programma pomeridiano condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne, torna a far parlare di sé. L'esuberante opinionista del programma cult dei pomeriggi Mediaset si è sempre contraddistinta per il suo caratterino e per le accesissime discussioni che l'hanno vista protagonista in tutti questi anni contro tutte quelle persone che non le andavano molto a genio. Una ...

Amici - Maria De Filippi strappa Luca Tommassini a X Factor. Sarà direttore artistico : Allusioni, gossip, anticipazioni e ora l'ufficialità: Maria De Filippi , oggi pomeriggio, durante la diretta di 'Amici', ha annunciato l'ingresso di Luca Tommassini nel talent in qualità di direttore ...

Amici 2018 : Maria De Filippi ufficializza Luca Tommassini nuovo direttore artistico del Serale : Luca Tommassini - Amici 2018 Mancava soltanto l’ufficialità ed è arrivata oggi durante lo speciale del sabato pomeriggio di Amici 2018 (qui minuto per minuto tutto ciò che è successo). Luca Tommassini sarà il nuovo direttore artistico del Serale, chiamato dopo gli ultimi quattro anni targati Giuliano Peparini. Maria De Filippi lo ha accolto in studio e presentato sia al pubblico, che ha già imparato ad apprezzarlo a X Factor, che agli ...

“Ecco come andò davvero a Uomini e Donne”. Giorgio Mastrota al veleno : il re delle televendite ricorda la sua esperienza da tronista (correva il 2003) e ‘distrugge’ il programma di Maria De Filippi : Giorgio Mastrota, nato il 15 maggio del 1964 a Milano, è il re indiscusso delle televendite. La sua carriera decolla negli anni Novanta grazie alla conduzione di programmi come Miss Universo, Miss Mondo, Miss World Cup e Miss Grand Prix. Nello stesso anno passa alle reti Fininvest, realizzando diverse interviste con i più noti attori sudamericani di telenovelas per il programma Buon Pomeriggio. Viene scelto per Bellezze al bagno, ...

Maria De Filippi strappa Luca Tommassini a X Factor : sarà direttore artistico di Amici : Allusioni, gossip, anticipazioni e ora l'ufficialità: Maria De Filippi, oggi pomeriggio, durante la diretta di 'Amici', ha annunciato l'ingresso di Luca Tommassini nel talent in qualità di direttore ...

Emma Marrone ad Amici di Maria De Filippi con L’isola aspettando il nuovo tour (video) : Il ritorno di Emma Marrone ad Amici di Maria De Filippi nella puntata in onda sabato 17 febbraio è stato accolto con calore dal pubblico: la cantautrice salentina gioca in casa nello studio del talent show che ha vinto ormai quasi dieci anni fa e di cui è stata più volte protagonista anche nelle stagioni successive come direttore artistico per le squadre in gara al serale. La cantante salentina è tornata ad Amici di Maria De Filippi durante ...

La gara a squadre ad Amici di Maria De Filippi - dal rientro di Matteo all’arrivo di Luca Tommassini : sfide e concorrenti a rischio (video) : Una nuova gara a squadre ad Amici di Maria De Filippi ha visto sfidarsi fra loro i talenti della scuola di Mediaset per il Ferro e per il Fuoco. All'inizio della puntata, viene chiamato in studio Matteo dei Black Soul Trio, per risolvere e concludere la questione aperta da due settimane. Infatti, due sabati fa la squadra del Ferro ha persone due volte di seguito la sfida a squadre, e i professori Rudy e Carlo hanno chiesto una doppia ...

Luca Tommassini farà parte di Amici di Maria De Filippi : Enfant prodige del mondo dello spettacolo, Tommassini nasce a Roma il 14 febbraio 1970, si diploma in danza classica al Balletto di Roma, si trasferisce negli Stati Uniti grazie a una borsa di studio ...

Luca Tommassini farà parte di Amici di Maria De Filippi : Allusioni, gossip, anticipazioni e ora l'ufficialità: Maria De Filippi, oggi pomeriggio, durante la diretta di 'Amici', ha annunciato l'ingresso di Luca Tommassini nel talent in qualità di direttore artistico. Ballerino e coreografo, artista eclettico, Tommassini nello spettacolo si è cimentato in diversi ruoli e in diversi ambiti: musica, tv, cinema, moda, teatro e pubblicità.Per il cinema ha firmato le coreografie ...

Maria De Filippi dà il benvenuto a Luca Tommassini ad Amici 17 : Amici 2018: Luca Tommassini ringrazia Maria De Filippi Maria De Filippi è tornata in diretta da Roma, presentendo un nuovo appuntamento di Amici 17, il talent show più amato dal pubblico di canale 5. La conduttrice, tra una sfida dei ragazzi e l’altra, si è ritagliata uno spazio per dare il benvenuto a un nuovo membro della squadra del programma. Ovviamente, stiamo parlando di Luca Tommassini, che ricoprirà il ruolo di direttore ...

Luca Tommassini direttore artistico di Amici di Maria De Filippi - il debutto in studio : “Renderò gli allievi artisti” (video) : Luca Tommassini direttore artistico di Amici di Maria De Filippi per il serale in partenza nei prossimi mesi. Il rumor circolava sul web e sui social da settimane, e durante la diretta del 17 febbraio la notizia è stata confermata proprio da Maria stessa. Lo storico coreografo volto di X Factor ha abbandonato il talent di Sky Uno per approdare in Mediaset nel talent di Maria. La conduttrice ha spiegato che l'ex direttore artistico Giuliano ...

Maria De Filippi - Tina Cipollari torna al suo ruolo delle origini : farà la tronista in Uomini e Donne : È un ritorno alle origini per Tina Cipollari a Uomini e Donne. Come riporta gossipetv.com , la star creata da Maria De Filippi tornerà a fare la tronista nel programma di Canale 5, come nel 2001 ...

DIRETTA - Amici di Maria De Filippi - puntata sabato 17 feb : segui lo show live : Amici di Maria De Filippi torna con la puntata del sabato, che si preannuncia più scoppiettante che mai. Vediamo qualche anticipazione e ciò che è successo durante quest'ultima settimana nella scuola più famosa d'Italia. Ieri venerdì 16 febbraio è partita la quarta sfida degli inediti tra i cantanti della scuola. I brani in gara sono quattro e appartengono a:...Continua a leggere

“Non puoi farlo!”. Uomini e Donne - Maria De Filippi costretta a intervenire. Il ‘fattaccio’ avviene dietro le quinte e la conduttrice - esasperata dall’atteggiamento di Tina Cipollari - non resta più a guardare : la sgrida davanti a tutti : Uomini e Donne, c’è voluto l’intervento di Maria De Filippi per ‘frenare’ Tina Cipollari, la storica opinionista che, specie al trono over, spesso perde le staffe. Con Gemma Galgani, certo. Le due non sono mai andate d’accordo, è apparso chiaro a tutti sin dalle prime puntate, ma questa volta la padrona di casa si è vista costretta a rimproverare Tina. Che già nelle settimane scorse era arrivata allo ...