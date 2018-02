Manifestazione pro-curda a Roma contro attacco turco su Afrin

Bari - inviata Rai ferita dopo Manifestazione di Libera con Don Ciotti : è al pronto soccorso : Mariagrazia Mazzola è stata ferita mentre lavorava a un servizio sulla criminalità barese. Michele Laforgia (LeU): "E' gravissimo, Bari come Ostia: la città...

Pavia - antifascisti protestano contro Manifestazione di Forza Nuova : scontri e cariche della polizia : La contromanifestazione antifascista, in risposta a quella organizzata da un gruppo di Forza Nuova in memoria delle foibe, in centro a Pavia, si è conclusa con violenti scontri tra polizia e manifestanti. Ogni accesso di Piazza Italia, luogo dove ha avuto scena la manifestazione di Forza Nuova, autorizzata dalla questura, è stata blindato dalle forze dell’ordine per evitare che i due gruppi venissero a contatto. Contatto che si è ...

Giorgia Meloni contro il no di berlusconi alla Manifestazione del 18 febbraio : "Atto di chiarezza - è pronto a governare con Renzi" : Rapporti non proprio da alleati tra Giorgia Meloni e Silvio berlusconi. Almeno stando a quanto scrive su Facebook la leader di Fratelli d'Italia."Rimango basita di fronte alle parole di Silvio berlusconi che apre alla possibilità di 'coalizione allargata' - spiega - e dice che non parteciperà alla manifestazione del 18 febbraio promossa da Fratelli d'Italia a Roma per dire no agli inciuci. Ma è un atto di chiarezza".Meloni ...

Manifestazione dedicata al Genio di Palermo - protettore laico e simbolo : Un ciclo di eventi, inserito nell'ambito , che consterà di visite guidate, esibizioni teatrali, musicali e coreutiche, laboratori, spettacoli di pupi, mostre, passeggiate in bicicletta, schede ...

Iran - oggi Manifestazione pro-regime : 9.20 I conservatori Iraniani manifestano oggi per commemorare la vittoria del regime sulle proteste del 2009 contro la rielezione del presidente Ahmadinejad. La manifestazione avviene in un clima teso, dopo gli arresti per le proteste di giovedì e venerdì in diverse città del Paese contro il carovita, la situazione politica e il presidente Rohani. "Il governo Iraniano dovrebbe rispettare i diritti del suo popolo, incluso quello di ...

Martial&Fight Pescaglia School protagonista a Montecatini alla Manifestazione nazionale di ju-jitsu : Domenica scorsa (17 dicembre) il palazzetto Palavinci di Montecatini Terme, si è svolta la manifestazione nazionale di ju-jitsu, organizzata dal gruppo ju-jitsu Education Italia. Gli atleti ...